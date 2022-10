En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a las buenas nuevas de la música nacional. Por eso conversamos con ‘la reina de la cumbia chilena’, Paula Rivas, a raíz de su nuevo single “Como yo ninguna”.

Rivas fue parte del retorno de las fondas en el Parque O’Higgins, presentación que para ella fue “un hito bien importante”. “Siento que hubo mucha gente que me reconoció, otra que me fue a ver y otra gente para la que fui una figura nueva, una sorpresa. Sigue siendo para mí muy lindo que suceda”, comentó al inicio de la conversación.

“Estamos abriendo camino en un terreno absolutamente pedregoso para las mujeres. Así que feliz de que se abran esos espacios y doy las gracias infinitas”, añadió.

Paula Rivas y el machismo en la música

Respecto a las eventuales dificultades de ser una mujer en el mundo de la música tropical, la cantante planteó que “con el camino recorrido he aprendido a amigarme con ello… A entender que es algo que sucede y que no es personal conmigo”.

“Esto no es para desmerecer a ninguna chica nueva que esté haciendo el estilo…pero así se ha dado. Yo no tengo la respuesta del por qué, pero históricamente no tenemos tantas referentes”, reflexionó.

En línea con lo anterior, Paula Rivas añadió que “hoy día estamos abriendo esas puertas que no se habían dado antes, y para mí es un orgullo hacerlo”.

Los primeros pasos de “La Reina de la Cumbia Chilena”

La cantante nacional posee una trayectoria de 4 discos de estudio y también tuvo un paso por Rojo Fama Contra Fama, pero fue justo cuando el popular programa ya venía dando sus últimos pasos.

“Hay mucha gente que se acuerda de mí, de mi nombre y de ese transcurso”, dijo la artista, quien luego aprovechó de recordar los momentos en que comenzó a transitar de manera profesional su camino musical.

Así, recordó que una figura importante para ella fue Luis Jara, cantante con el que pudo dar sus primeros pasos en el mundo de la televisión.

“Yo tomé las riendas de lo que quería ser y desde ahí que transité ese camino con él, en donde me presentó en varios programas como talento nuevo”, relató.

