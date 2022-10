Imagine Dragons en Chile: ¿Quedan entradas disponibles para su show?

El regreso de los conciertos ya es ciento por ciento real, lo que tiene a lo fanáticos de las experiencias presenciales y de esa vibración musical que parte desde los amplificadores y se masifica por el suelo, en llamas.

En este contexto, uno de los esperados encuentros de este año, sobretodo de los seguidores del pop rock, es la presentación de Imagine Dragons, quienes estarán en suelo nacional el próximo viernes 21 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, bajo el alero de su gira ‘Mercury World Tour’.

La agrupación llega a Chile, tras lanzar el video musical de ‘I Don’t Like Myself’, con un potente mensaje por el Día Mundial de la Salud Mental.

“Luché bastante con el amor propio a lo largo de los años. Estaba en una profunda depresión y recurrí a la música en busca de refugio. Desde entonces, he pasado muchos años en terapia trabajando en el amor propio. Creo que la terapia es la razón por la que todavía estoy vivo hoy. Si alguna vez se trata de si debes o no ir a terapia, la respuesta es siempre sí”, explicó en su momento Dan Reynolds.

¿Quedan entradas para el show?

La respuesta es sí, aún quedan entradas disponibles en Ticketmaster, específicamente en las ubicaciones disponibles son todas de pie: Cancha Frontal Pacífico y Cancha Frontal Andes. Los precios fluctúan entre los $75.725 y los $128.150 mil pesos.

¿Cuál es el posible setlist de Imagine Dragons en Chile?

Según los que se puede rescatar de los últimos conciertos que realizó la banda en Estados Unidos, el listado de canciones, las cuales forman parte de un espectáculo que sobrepasaría las dos horas de duración, podría ser el siguiente:

– My Life

– Believer

– It’s Time

– I’m So Sorry

– Thunder

– Birds

– Follow You

– Lonely

– Natural

*Acoustic

– Next to MeI*

– Bet My Life*

– Three Little Birds (Bob Marley & The Wailers cover)*

– Forever Young (Alphaville cover)*

– Whatever It Takes

– Sharks

– Enemy

– I’m Happy

– Demons

– On Top of the World

– Younger

– Bones

– Radioactive

– Walking the Wire (“My Life” Reprise)