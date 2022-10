Especial de música chilena para comenzar octubre en Mundovivo

En Mundovivo estaremos llenos de música chilena, pero también nos acompañarán músicos de Canada, Finlandia y Estonia.

Programación musical:

01.- Carnaval – Fernando Milagros ft. Christina Rosenvinge (Chile – España)

02.- Chaise ardente – Le Vent du Nord (Canadá)

03.- Va (we are together) – Helsinki Cotonou Ensemble (Finlandia)

04.- Voy bajando por la quebrá – Golosa la Orquesta ft. Nano Stern (Chile)

05.- Corazón de Arrayán – Eduardo Soto (Chile)

06.- Chiquititos pequeñitos – Chola y Gitano (Chile)

07.- Carahue – Carmen Lienqueo (Chile)

08.- Canto en mis huesos – La Taty (Chile)

09.- Mil 500 vueltas – Nano Stern (Chile)

10.- El Baile del Koyaruna – Pascuala Ilabaca (Chile)

11.- Süüta mu lumi – Puuluup (Estonia)

12.- Cántaros – Newen Afrobeat (Chile)

13.- Vuelvo – Inti Illimani (Chile)