Homenajeando a Colo Colo: vocalista de Måneskin desató la locura con camiseta de 1991

Carteles, referencias futboleras, covers y un sonido estridente fueron los protagonistas de este miércoles 14 de septiembre en el Movistar Arena, pues el debut de los italianos Måneskin no dejó a nadie indiferente.

Un público de todas las edades fue protagonista de una presentación que comenzó puntual a las 21:00 horas, entre los gritos de cientos que coreaban de antemano el nombre de la banda y que se encontraban expectantes de ver a Damiano David (voz), Victoria de Angelis (bajo), Ethan Torchio (batería) y Thomas Raggi (guitarra).

El grupo formado en 2016 y que sacó su mayor popularidad en el país debido a su canción Beggin (2017), viralizada como tema trending en TikTok, se robó los aplausos de una efervescente audiencia, que a ratos, era apuntada desde el escenario con un foco de luz fija.

Entre las linternas resplandecientes de los espectadores, el grupo interpretó sus mayores éxitos, comenzando con una playlist compuesta por Zitti e Buoni (2021), In Nome del Padre (2021), Mammamia (2021) y La Paura del Buio (2021).

Ya en total confianza y hasta sin polera, el líder de la banda mostró una fluida comunicación con el público, haciendo hincapié en la seguridad de los asistentes, recalcando que si algo sucedía, no dudarán en acudir a ellos y a los guardias para controlar la situación.

De hecho, fue enfático en hacer notar un problema entre la masa de gente, pues según su testimonio del momento, una chica no se habría sentido bien. “Guardia, ahí, en el público”, dijo Damiano apuntando al lugar en el que la mujer, se habría estado descompensando.

Damiano David y homenaje a Colo Colo 91′

Cerca de las 22:00 horas, David, quien había estado mostrando los tatuajes de su torso todo el resto de la presentación, recibió un inesperado regalo: la clásica polera de Colo Colo 91′, vestimenta con la que el equipo chileno se coronó campeón de la Copa Libertadores en dicho año.



En pocos segundos, el líder de la banda, se dispuso a vestir la camiseta por un par de minutos, mientras interpretaba I wanna be your Dog (1969), un cover del clásico de la banda oriunda de Detroit, Estados Unidos, The Stooges.

Asimismo, previo a su homenaje al equipo nacional, Damiano vistió una polera de la Selección Chilena, modelo de ajuste ceñido y cuello redondo con la frase La Roja de Todos ubicada en la parte de atrás.

Bajo este contexto, tanta fue la euforia y conexión con el público, que en un momento, una masa de fanáticos y fanáticas pudieron pisar el escenario, mostrando el mejor italiano de su repertorio, mientras acompañaban desde las alturas el setlist que continuó con Coraline (2021), Vent’anni (2020), Close to the Top (2018), Supermodel (2022), y My Generation, tema de los británicos The Who, lanzado originalmente en 1965.

Los looks de la noche y el cierre de la jornada

Indudablemente, la energía de los italianos fue el punto ancla de la noche, sin embargo, los looks de la jornada también tomaron protagonismo.

Chaquetas de cuero, vestimenta a cuadros, pantalones animal print, cadenas, y hasta máscaras del idolatrado Damiano, se pudieron ver en la jornada del Movistar Arena.

Pasado las diez de la noche, el grupo se despidió del público chileno, quienes entre saltos y gritos, mostraban su anhelo por un encore.

Después de unos tres minutos de espera, Måneskin salió a interpretar, por partida doble, I Wanna Be your Slave, canción que el público volvió a recibir con los brazos abiertos, como si fuese primera vez que la escuchaban sobre el escenario. Y es que en esta oportunidad, Damiano, le pidió a los asistentes que se agacharan, para luego realizar un salto estrepitoso.

“Voy a contar hasta cuatro”, dijo el cantante, mientras el público se disponía a agacharse. Pasada la cuenta regresiva, la gente saltó de su posición, y terminó de acompañar a su querida banda, coreando nuevamente la canción.

“Ha sido espectacular estar con ustedes. Los amamos. Hagan un poco de ruido”, sentenció el artista.

Así, los italianos agradecieron al público, mostrándose emocionados tras la ovación de un concurrido Movistar, consagrando su primera vez en Chile como una jornada que quedará grabada en la retina de los fieles seguidores de una banda que creció en potencia y que, al parecer, llegó para quedarse.