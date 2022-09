Daddy Yankee en Chile: habilitan nuevas entradas para sus tres conciertos en el país

Este jueves la productora Bizarro anunció que se habilitaron nuevas entradas para los tres conciertos que realizará Daddy Yankee en Chile, durante el presente mes de septiembre.

Por medio de su cuenta de Twitter, la empresa organizadora de los shows del “Big Boss” del reggaetón en el país, confirmó que se pondrán tickets a la venta para todas las fechas del cantante, las cuales hasta el momento se encontraban agotadas.

¿Cuándo se ponen a la venta las entradas?

Las nuevas entradas para los shows de La Última Vuelta World Tour de Daddy Yankee en Chile, se pondrá a la venta este 20 de septiembre al mediodía (12:00 horas) a través de Puntoticket.

El artista puertorriqueño se presentará en el Estado Nacional los próximos 27, 28 y 29 de septiembre. Y durante el primer proceso de venta, las entradas se agotaron en cinco horas para los tres espectáculos, por medio de los cuales, el reguetonero dirá adiós a los escenarios nacionales y mundiales.

Es más, lo anterior provocó que el mismo Daddy Yankee publicara en sus redes sociales en agradecimiento a sus fans chilenos y expresó: “Gracias Chile, no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. Los amo“.