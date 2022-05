“Los amo”: Daddy Yankee agradece a los fans tras agotar las entradas de tres fechas en cinco horas

En tan solo cinco horas se agotaron las tres fechas en que se va a presentar Daddy Yankee en Chile. Se logró en ni siquiera la mitad de un día lo equivalente a llenar tres veces el Estadio Nacional. Algo que el “Rey del Reggaetón” notó desde la distancia, sin poder ocultar su felicidad y su agradecimiento a los fans por todo los esfuerzos que hicieron para acompañarlo en su última gira.

El 27, 28 y 29 de septiembre el “Big Boss” se presentará a estadio lleno en el recinto de mayor capacidad en el país. Más de 46.000 personas disfrutarán y bailarán cada día hits como la Gasolina y Tu príncipe en el Estadio Nacional. Y esto además, luego de largas filas en las que cientos de miles se quedaron con las ganas de ver al cantante puertorriqueño en Chile.

“Gracias Chile, no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. Los amo“, publicó Daddy Yankee en Twitter, impresionado por la gran cantidad de chilenos que querían verlo en su gira Legendaddy.

El reggaetonero que se encumbró en la cima del género urbano con su álbum Barrio Fino, también subió un video, en el que sonriente y feliz, contó que recibió la noticia de las tres fechas totalmente vendidas cuando se encontraba realizando ensayos para su último tour musical.

A continuación mira el video de Daddy Yankee: