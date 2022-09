“El 7 de septiembre”: la historia detrás de uno de los grandes éxitos de Mecano

“El 7 de septiembre / es nuestro aniversario“, dice aquella canción que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Mecano. La mítica banda española, conformada por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, lanzaron en 1991 Aidalai, el álbum que sería la antesala de una separación que duró hasta 1998, el principio del fin.

Precisamente, “El 7 de septiembre” habla del término de una gran historia de amor. Es posible que la mejor palabra que resuma la canción sea “nostalgia”, aunque va más allá del concepto y profundiza en lo que sucede cuando una persona se reencuentra con una expareja, con la que tiene buenos recuerdos.

Leer también Hasta Ana Torroja los comentó: Estos son los memes que dejó el nuevo aniversario del 7 de septiembre

Un día como hoy, todos los años, en las radios y plataformas digitales, además de las redes sociales y sus infaltables memes, surge el recuerdo de esta pieza musical que guarda una emotiva historia. Una que Nacho Cano protagonizó y escribió en su particular estilo, y que Ana Torroja dio forma con su interpretación.

Cabe señalar que el videoclip no expresa de manera literal el significado de la canción. Más bien se trata de la estética de la industria, que suele verse en ciertos productos del rock británico. Lo que sí refleja es el inexorable paso del tiempo, elemento que sí forma parte de este tema.

La misma mesita…

“El 7 de septiembre” tiene una conexión íntima con “La Fuerza del Destino”, otro de los éxitos de Mecano, perteneciente al disco Descanso Dominical de 1988. Una habla del comienzo de una historia de amor y otra habla de su final. En la realidad, así fue la relación de Nacho Cano con la escritora Coloma Fernández Armero.

Ambos fueron pareja durante ocho años. Crecieron juntos, ya que los dos comenzaron su romance muy jóvenes. De alguna forma, la historia continuó tras la separación, y la canción lo dice de manera elocuente: “Parece mentira / que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos / sigamos manteniendo la ilusión / en nuestro aniversario”.

¿La razón? Nacho y Coloma mantuvieron una relación cordial y celebraban el aniversario de su ruptura, cada 7 de septiembre, en el restaurante La Parra.

Hay llamas que ni con el mar

Años después, Coloma Fernández habló de cómo reaccionó cuando fue el lanzamiento de “El 7 de septiembre”. “Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, con un amor enorme“, relató a Vanity Fair.

“Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida (…) Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo”, agregó.

Ciertamente, esta canción se escuchará en muchas radios del mundo durante esta jornada, aunque hace décadas que los integrantes de Mecano transitan por veredas opuestas. Sin embargo, aunque la historia se acabó, hay algo vivo en nuestro amor.