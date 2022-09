¿Canceló su show en Chile? Aseguran que Justin Bieber habría decidido no continuar con su gira por “salud mental”

Quedan solo algunos días para ver a Justin Bieber en Chile. Sin embargo, el show que retorna los conciertos al Estadio Nacional podría cancelarse.

Así al menos lo informaron varios medios brasileños, como Metropoles.com, que encendieron las alertas sobre la gira del artista en Sudamérica.

Una situación que se confirmaría después de su presentación en Rock in Rio el domingo 4 de septiembre, la cual no habría estado exenta de problemas, según contó un conocido periodista brasileño en Twitter.

“Fans de Justin Bieber: Hace una semana recibí la información de que quería cancelar los shows en Brasil, pero que Rock In Rio y T4F estaban tratando de revertir la situación. Lo que puedo decir es: este asunto realmente existió”, indicó el reportero José Norberto Flesch.

Fãs do Justin Bieber: Recebi há uma semana a informação que ele queria cancelar os shows no Brasil, mas que o Rock In Rio e a T4F tentavam reverter a situação.

O que posso falar é: esse assunto de fato existiu, mas vou aguardar posicionamentos oficiais. Vocês merecem respeito.

— José Norberto Flesch (@jnflesch) September 3, 2022