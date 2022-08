Bad Bunny está en la boca de todos en redes sociales por protagonizar picantes videos en una multitudinaria fiesta que tuvo lugar en Puerto Rico.

El intérprete de “Tití me preguntó” dio un concierto en su país. Luego, para celebrarlo acudió a una fiesta donde vivió dos particulares situaciones que quedaron grabadas en video.

¿Acoso sexual?

Los videos no tardaron en circular en redes sociales, donde varios internautas apuntaron a que Bad Bunny habría sido víctima de acoso sexual en esta fiesta. En primer lugar, una mujer le robó un beso al cantante puertorriqueño:

LE ROBAN BESO EN LA BOCA A BAD BUNNY EN EL MISMO PARTY QUE LO TOCAN🚨 CB PERO QUE ES ESTO pic.twitter.com/IHrtamhcFR — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

Fanáticos de Bad Bunny hablaron de acoso por el video, ya que el beso no contó con el consentimiento del cantante. Sin embargo, hay un segundo video que lo captó besando a la misma chica. Claro que se desconoce si fue antes o después del robo del beso:

Por otro lado, una tercera situación fue todavía más explícita. El artista fue manoseado mientras bailaba con una mujer:

QUE TU ME DICESSSSSS (Vean la mano de la mujer) pic.twitter.com/khtbuBrFHz — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

En el video, ella lo abraza desde atrás, hasta bajar su mano al área genital de Bad Bunny, lo que generó señalamientos por supuesto acoso sexual.

“Vean la mano de la mujer. ¿Qué tú me dices?”, escribió el usuario de Twitter que compartió este segundo video. El tuit generó inmediatos comentarios:

“Me siento con la responsabilidad de escribir el típico, pero necesario comentario: ¿Qué hubiese pasado si fuera al revés, nadie se estaría burlando”. “Claramente se nota que el se queda ‘Que carajos’ 🤦🏻‍♂️”. “Yo no creo que ella sea una fan pero como quiera se nota al final que Bad intenta sacarle la mano”. “Yo no puedo creer que hay gente que está dándome quote diciendo que quisiera hacerle eso también 🤦🏻‍♂️ guys, eso es acoso. Independientemente quien sea”. “Si llega ser al revés 👀👀”. “Cb sería lo mismo sou cual es tu punto? Es una puerca y safa. Acosadora”.

Al cierre de esta nota, Bad Bunny no se había pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.