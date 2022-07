Tras varios años de polémica, Spotify y Apple Music retiraron tres canciones de Michael Jackson de su catálogo porque, al parecer, no habría cantado en ellas.

Se trata de temas que forman parte de un álbum póstumo lanzado en el año 2010 por Sony Music bajo el título de Michael. Esta pieza generó tanta repercusión que hasta el día de hoy sigue discutiéndose.

Luego del fallecimiento del ‘Rey del Pop’ el 25 de junio de 2009, no era extraño que se liberaran grabaciones que no alcanzaron a ser presentadas al público.

Sin embargo, los fanáticos del artista con ojo crítico apuntaban a tres canciones indicando que no fueron realmente cantadas por Jackson. Esto, claramente significaría un punto en contra de la productora.

Los temas en cuestión

Las canciones que fueron retiradas de los servicios de streaming son: Breaking News, Monster y Keep Your Head Up, todas puestas en duda si realmente tienen la voz de Michael Jackson.

Según indican desde Stereogum, la historia cuenta que el artista grabó los temas en el año 2007 junto a Edward Cascio y James Porte. Pero años más tarde, el cantante Jason Malachi reconoció haber sido él quien cantó en esos tracks.

Una vez lanzado el álbum póstumo, la madre del ‘Rey del Pop’ indicó que habían composiciones falsas. Asimismo, la hermana de ‘MJ’, La Toya Jackson, aseguró que algunas voces “no suenan como él“.

Ahora, 12 años después, se emitió un comunicado oficial por parte de los responsables del contenido explicando por qué se bajan estos temas. Aseguran que “no tiene nada que ver con su autenticidad”.

“Los administradores y Sony creen que la continua conversación sobre los tracks distrae a la comunidad de fans y los oyentes de Michael Jackson de lo que realmente merece atención: el legendario y profundo catálogo de Michael”, explicaron.