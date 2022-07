Carlos Santana se desmaya en pleno show en Estados Unidos

Preocupación generó el estado de salud del guitarrista Carlos Santana de 74 años, quien durante la noche del martes se desmayó en pleno concierto realizado en Michigan, Estados Unidos.

Según varios registros que se viralizaron por redes sociales, el artista se desvaneció en el escenario del Pine Knob Music Theatre, siendo trasladado posteriormente a un recinto asistencial.

El equipo del músico entregó más detalles de lo sucedido mediante sus redes sociales. “La leyenda del rock, Carlos Santana, fue superado por el agotamiento, el calor y la deshidratación durante un concierto en Michigan”, señalaron.

“Carlos fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien, según lo anunció el gerente de Santana, Michael Vrionis”, agregaron.

Asimismo, informaron que el show programado para este 6 de julio en Burgettstown fue postergado.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT

— Roop Raj (@rooprajfox2) July 6, 2022