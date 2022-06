Mini especial de Brasil en Mundovivo

En el programa de este sábado en Mundovivo disfrutaremos del nuevo single de Entrama, “Cerro Colorado”, el cuál será parte de su nuevo disco “El Fuego de la Memoria, Vol 1”, el cuál será lanzado este 24 de junio.

Además disfrutaremos un mini especial de Brasil junto a Carla Visi, Karina y Dendê Macêdo.

Programación musical:

01.- Koutouba – Djeli Moussa Condé (Guinéa)

02.- A Dance in May – Cirkusz-KA (Hungría)

03.- Jigs Felix Gone Fishing – Andy Lamy (EEUU)

04.- Mamao Papaia – Carla Visi (Brasil)

05.- Dias de outono – Karinah (Brasil)

06.- Leite de Rosas Agogo – Dendê Macêdo (Brasil)

07.- Cerro Colorado – Entrama (Chile)

08.- Baranki – Orkiestra sw. Mikolaja (Polonia)

09.- Lakshmi – Sandhya Sanjana (India)

10.- Valparaiso – Joe Vasconcellos (Chile)

11.- Polo – Los Aurora (España)

12.- Carnaval – Fernando Milagros feat. Christina Rosenvinge (Chile – España)

13.- Cumbia Carlito – Banda Conmoción (Chile)

14.- Viene Amaneciendo – Los Gaiteros de San Jacinto (Colombia)