¿Cuáles son las canciones más sonadas en los matrimonios en Chile?

Para que los matrimonios sean celebrados como debe ser no pueden faltar las buenas canciones. Lo mismo ocurre con las despedidas de solteras.

Sobre esto, Spotify publicó datos reveladores. La plataforma de audio por streaming contabilizó casi millones de listas musicales para este tipo de celebraciones (14,8 millones específicamente).

En esa línea, sumaron que la playlist “Country Wedding” aumentó en un 620 por ciento. Asimismo, “Wedding Songs” aumentó un 150 por ciento.

Las canciones más sonadas en los matrimonios de Chile según Spotify

“Una Cerveza” de Ráfaga, “Procura” de Chichi Peralta, “La Gozadera” de Gente De Zona y Marc Anthony, “Me Gusta Todo De Ti” de Noche de Brujas y “Las Avispas” de Juan Luis Guerra. Esos son los temas más sonados en los matrimonios de Chile, Según Spotify.

Además, la emblemática canción “Thinking out Loud”, del cantante británico Ed Sheeran, es la favorita como vals de los novios. Aunque destacan otros temas como “Your Song”, de Elton John; y “Everything” de Michael Bublé.

Por otro lado, en las despedidas de solteras destacan “Wannabe” de Spice Girls, “Single Ladies (Put a Ring on It)” y “Crazy In Love” de Beyoncé, “Lady Marmalade” de la película Moulin Rouge y “Toxic” de Britney Spears.

Canción que destaca en todo el mundo es “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, de Whitney Houston. Este tema suena tanto en bodas como en despedidas de solteras.

