El fin de semana pasado se estrenó la esperada temporada 4 de Stranger Things y tuvo un efecto impensado con un una canción de Kate Bush que apareció en un capítulo.

Se trata de Running Up That Hill, tema que fue lanzado por la cantante británica en el año 1985. La aparición de esta pieza musical se dio en el primer episodio de la serie y vuelve a sonar después en situaciones que involucra a Max Mayfield (Sadie Sink).

Hasta la semana pasada, previo al estreno de la producción de Netflix, la canción más escuchada de Bush en Spotify era Wuthering Heights. Ahora, fue superada por el sencillo que aparece en Stranger Things.

Además, el tema también alcanzó el primer puesto en las descargas de iTunes durante el fin de semana pasado. Todo esto llega a 37 años de su lanzamiento.

En detalle, Running Up That Hill forma parte del quinto álbum de la cantante, ‘Hounds of Love’, publicado el mismo año en el que está ambientada la tercera temporada de la serie.

Para ese momento, el disco llegó a posicionarse en el 3° puesto de la lista de singles del Reino Unido y el 30 en el Billboard Hot 100. Con esto queda en evidencia que la producción de Netflix consideró muy bien este detalle.

Gracias a este impulso que le brindó Stranger Things a Kate Bush, las reproducciones de Running Up That Hill aumentaron en un 153%.