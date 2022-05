Emperor y su impecable primera vez en Chile: emoción, desenfreno y mucho metal

Nunca habían estado en Chile. Y por eso, el debut de Emperor fue de los más ansiado por los fanáticos del black metal.

Es que los noruegos son parte de la élite de este género, por lo que siempre sus seguidores de este lado del mundo habían soñado con verlos.

Y la cita llegó el miércoles 18 de mayo, día donde el Teatro Caupolicán se repletó de más de cuatro mil almas deseosas y desesperadas por ver en vivo a Ihsahn, Samoth y Trym, quienes se impactaron de entrada con el cariño.

Es que los músicos no esperaban los gritos y hasta lágrimas de algunos de los asistentes, que no sólo lidiaron con la esperanza eterna de verlos alguna vez en nuestro territorio, sino que además con la pandemia, que retrasó dos años más su arribo a los escenarios nacionales.

Emperor y su noche épica en Chile

Así, la cita no partió con los exponentes del black metal escandinavo de una. Antes, en el recinto de calle San Diego, la banda Vilú calentó motores, mientras varios se avivaban y se lanzaban, literalmente, desde la platea alta a la cancha. Todo para poder estar más cerca de los integrantes del plato fuerte de la noche.

De hecho, en el break entre los teloneros y el show principal, varios continuaron pasándose mientras otros intentaron calmar su euforia silbando y aplaudiendo, como una forma de apurar el comienzo.

Uno que finalmente se adelantó unos minutos, cuando los miembros de Emperor aparecieron en escena y los aplausos se fundieron con los acordes de su primer tema In the wordless chambers.

De ahí en adelante, los éxitos se multiplicaron uno tras otro y sonaron I Am The Black Wizards, Inno A Satana, The Majesty of the Nightsky y Cosmic Keys to My Creations & Times.

Un setlist fulminante, que dejó a todos incendiados con el sonido impecable y una presentación sobria, donde lo que más brilló fue el sonido oscuro y característico de los europeos.

Una noche inolvidable para quienes esperaron años por ese mosh intenso que se armó al ritmo de la música, la emoción extrema de ver en vivo a Ihsahn, Samoth y Trym y la alegría de poder cantar en vivo los éxitos de Emperor, a quienes obviamente ya les rogaron venir otra vez por otra jornada tan histórica como ésta.