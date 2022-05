En los 2000 la agrupación musical conformada por Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Fran Lero se había posicionado como una de las bandas más escuchadas entre los jóvenes. Canciones como Helena y I’m not okay hicieron de My Chemical Romance (MCR) la banda favorita y predilecta de muchos adolescentes, y por sobre todo, de los emos (tribu urbana muy popular en esos años).

Sin embargo, en el año 2013, y tras 12 años y cuatro discos, la banda se disolvía. La separación vino cuando estaban trabajando en su quinto álbum. Y aunque en el año 2014 lanzarían el disco recopilatorio May Death Never Stop You, con la canción Fake Your Death como regalo, para su fans la separación de My Chemical Romance sería tomado como el doloroso fin de una bella etapa.

Pasarían los años y de manera sorpresiva a finales de 2019, la banda de rock anunciaría su regreso a los escenarios. Pero otra vez el destino se pondría entre los seguidores de MCR y la agrupación musical, ya que la pandemia obligaría a retrasar la extensa gira que habían preparado. No obstante, el reencuentro de Gerard Way y compañía era un hecho.

De esta manera, el 12 de mayo del presente año la banda sorprendería a todos sus seguidores con la nueva canción The Foundations of Decay. Un tema en el que My Chemical Romance recorre los estilos y sonidos que la hicieron popular hasta principios de la actual década: pop punk, rock alternativo y emo, entre otros.

Un regreso que merece celebrarse con memes

Como era de esperarse, los fans de esta banda de Nueva Jersey se tomaron las redes sociales al conocer la noticia. Y al ser en su gran mayoría centennials, decidieron celebrar el regreso de My Chemical Romance con memes. Muchos y emos memes.

-¿Por qué tan elegante, Homer?

+Hoy volvio My Chemical Romance, muchacho pic.twitter.com/DLF9sy9q4o — tu puta madre (@chris_supongo) May 12, 2022

¡¡¡MY CHEMICAL ROMANCE ACABA DE LANZAR SU PRIMERA CANCIÓN DESDE SU REUNIÓN!!! THE FOUNDATIONS OF DECAY pic.twitter.com/HxIshbtawV — Pogopedia (@Pogopedia) May 12, 2022

*My Chemical Romance saca nueva rola*

Yo automáticamente: pic.twitter.com/sQprc6YeSr — Vengeance (@JainedJaime) May 12, 2022

Yo cuando empecé a traducir en mi cabeza la letra de la nueva canción de my Chemical Romance pic.twitter.com/j9wdFfryEp — coco metalero (@lovely18_01) May 12, 2022

My Chemical Romance: Sacan nueva canción.

Yo en automático: pic.twitter.com/jwUASZccFZ — Karen PérezJuárez (@PerezJuarez) May 12, 2022

Yo reviviendo My Chemical Romance escuchando su nueva canción. pic.twitter.com/ZH9nCaZOaq — 遊戯王! (@shadowralmking) May 12, 2022

Nuevo tema de My Chemical Romance pic.twitter.com/4C0unE7uaW — los simu la película fan account (@AsoSimuladores) May 13, 2022

*My Chemical Romance sube una nueva canción después de varios años.* Yo: pic.twitter.com/bEVuUeFAFk — 𝐚𝐧𝐚 (@anasth__) May 12, 2022

Muchas gracias a my chemical romance por salvar mi vida una vez más. pic.twitter.com/jtX0YWUn0C — oracle (@lxdystxr) May 13, 2022