A los 89 años muere Teresa Berganza, mezzosoprano española y leyenda de la ópera

La ópera está de luto. La mezzosoprano española Teresa Berganza, con una vasta trayectoria en los escenarios, murió a los 89 años en su natal Madrid.

Así lo confirmó su hijo al diario El País, junto con señalar que no habrá actividades fúnebres de carácter público.

“Addio de Teresa: ‘Quiero irme sin hacer ruido… No quiero anuncios públicos, ni velatorios, ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya’. Toda la familia respetamos su voluntad. Nuestro homenaje será recordarla en toda su plenitud y seguir disfrutando de ella a través de sus interpretaciones para recordarla siempre”, señala el comunicado de su entorno.

La trayectoria de Teresa Berganza

Su carrera comenzó en 1957, luego de una formación en el canto, lo que la llevó a realizar papeles importantes en festivales europeos. Destacó sobre todo en la ópera en francés y una obra conocida en todo el mundo forma parte de su gran legado.

“Me marcó Carmen, le debo muchísimo, más que esos papeles tan ñoños que hay por ahí. Ahora no se hace bien. Las que he visto no se empeñan más que en dar gritos. ¿Qué forma de seducir a un hombre es esa? Los pobres don josés no sé cómo no se asustan. A un hombre hay que conquistarlo al oído”, señaló en una entrevista.

Y como se puede leer, tenía un estilo particular de expresarse: era considerada una diva. “A mí me respetan. ¿Por qué? Porque soy músico. He estudiado dirección, composición, piano, y no me engañan. A alguno le he cogido la batuta y se la he tirao a la cara, pero no puedo decir a quién. De otros, las colecciono. Sí, de Solti, de Karajan, de Karl Böhn, de Abbado. No está mal. A veces las cojo y dirijo lo que sale por la radio. En mi próxima vida seré directora de orquesta”, afirmó una vez.

Teresa Berganza recibió distintos homenajes a lo largo de su vida, palcos con su nombre y distinciones mundiales. En el año 2018 recibió en Londres el Premio Internacional de la Ópera, una especie de Premios Oscar de este arte.