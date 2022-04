Música de variadas partes de América son la tónica de este capítulo de Mundovivo

En el programa numero 17 del 2022 en “Mundovivo, música para vivir mejor” viene cargado de maravillosa música chilena y del continente para ustedes.

Programación musical:

01.- We Baba Omncane (If You Don’t Listen To Your Parents) – Busi Mhlongo (Sudafrica)

02.- Sorsornet – Baobab (Chile)

03.- Toca y Retumba – Elizabeth Morris (Chile)

04.- Candela – Buena Vista Social Club (Cuba)

05.- Babel – Quique Neira (Chile)

06.- Caminho – Ramiro Musotto (Brasil – Argentina)

07.- Buleria de Atardece – Samadi (Chile)

08.- Suite Recoleta – Fulano (Chile)

09.- Motemey – Mákina Kandela (Chile)

10.- Libertango – Yo-yo Ma (EEUU)

11.- El Mareo – Bajofondo Tango Club & Gustavo Cerati (Argentina)

12.- Oro – Besh O Drom (Hungria)