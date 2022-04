Pailita reveló su dura historia con el consumo de drogas

Pailita era un artista emergente en Chile hasta que su popularidad aumentó tras colaborar con Marcianeke en el tema Dímelo Ma, volviéndose conocido en plataformas como TikTok.

Ahora, goza de una gran popularidad que aprovecha no solo para difundir su música sino para brindar potentes mensajes de reflexión. Esto, especialmente cuando se trata del uso de armas y el consumo de drogas.

De hecho, recientemente concedió una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN) donde habló de su dura historia relacionada al consumo de drogas.

El mensaje de Pailita por el consumo de drogas

En sus conciertos, Pailita suele entregar mensajes contra el consumo de drogas, así como por el uso de armas.

Con solo 22 años de edad, dice: “De corazón, no consumas drogas. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten. No saben cuántas mamitas están sufriendo en su casa por algún hijo que está metido en eso“. Sus palabras en un concierto en Talca se viralizaron en un video que circuló en TikTok.

También, contó a LUN que uno de sus hermanos, Sebastián Alvarado está preso desde el 2019 por robo con homicidio. “Él cometió ese error por las drogas. Estaba muy metido. Vi todo su cambio. Estuvo internado como diez veces en un centro de rehabilitación. Siempre he dicho que la droga mata”.

En esa línea, dijo que “quería aprovechar que harta gente ahora me está viendo para dejar un mensaje positivo”. Explicó que “si el día de mañana no llegara a hacer más música, espero haberle cambiado la mente a algún niño, haberlo sacado de esa porquería (las drogas)”. Pailita reiteró que es a los menores de edad a lo que “hay que cambiarle la mente”.

El cantante sabe que la música urbana toca estos temas como algo comercial. “Hablar de drogas y de armas es lo que vende, y yo entiendo a los cabros porque todos estamos haciendo platita para la familia”, advirtió.

“Yo siempre les he inculcado a los niños que no por escuchar una canción tienen que seguir esos paso. Hace poco vi que alguien decía que por culpa de Marcianeke los jóvenes se portaban mal, y qué cosa más estúpida“, sentenció.

Sobre su hermano, dijo: “Yo sé que él está orgulloso de que yo esté dando todos estos mensajes. Él sabe, me ve en las noticias y se pone muy contento”.