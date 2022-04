¿Alerta de crossover? Posibilidad de colaboración entre BTS y J Balvin generó ola de comentarios divididos en redes sociales

Durante la alfombra roja de la premiación de los Grammys, la agrupación surcoreana BTS realizó una confesión que desató las ilusiones de algunos fanáticos, y el rechazo de otros: las ganas de hacer una colaboración junto a J Blavin.

Todo surgió, luego de que la actriz a cargo de las entrevistas del espacio, Laverne Cox, le recordara una importante colaboración previa a los músicos, la canción My Universe, sencillo que grabaron junto a Coldplay y que forma parte del disco Music of the Spheres (2021) de la banda británica, momento en el que los jóvenes revelaron con quiénes trabajarían en próximos proyectos.

Si bien, no solo J Balvin salió al baile, pues el ARMY, como son conocidos los fans de BTS, mencionaron sus deseos por hacer música junto a Olivia Rodrigo y Lady Gaga, fue el reguetonero quien a través de sus redes sociales, compartió una imagen que dejó a los fans expectantes.

“Solo VIBRAS ALTAS @bts.bighitofficial y esto SIGUE” expuso el intérprete de La Canción junto a una imagen en la que aparece la boyband junto a él sonriente a la cámara.

“Amamos esta foto”, “Te estás convirtiendo en el dueño del negocio” y “Pésimo esto” fueron algunos de los comentarios que recopiló la publicación, la cual ya cuenta con más de 102 mil Me Gusta en Instagram, mientras que en Twitter las reacciones fueron similares.

Balvin no por favor 🙏🏻 — Stephsauria 🦕 (@lehjadi) April 4, 2022

army tranquilamente pero ven la foto de bangtan con JBalvin@BTS_twt pic.twitter.com/YcqumCbC3N — pom🐝 (@nammtoori) April 5, 2022

No manches Hobi, si jbalvin esta bien cancelado

Te amo mucho precioso #BTS #BTSxGrammys pic.twitter.com/8tQ3OeNZM5 — Leche de fresa 🍓 (@LunaMalloyel) April 3, 2022

ojalá bts nunca colabore con jbalvin xq es alto machito misógino racista y re nada que ver con los valores y mensajes q entregan los chicos — -Ale(jate)³🌻 (@dimpIevak) April 5, 2022