Pese a su corta trayectoria, su currículum es llamativo. Mario Oyanadel (nacido en Concepción en 1990) ha sido finalista en diversos concursos de composición internacionales, incluyendo Filipinas, Tailandia, Holanda (donde obtuvo segundo lugar), Kazajistán (tercer puesto), Finlandia (segundo), y también China, donde se quedó con el bronce.

En Chile, de manera similar fue ganador del Concurso de Composición “Luis Advis” en 2017, del concurso de la Orquesta Marga Marga en 2019, y segundo lugar en el Concurso “Carlos Riesco” de la Academia Chilena de Bellas Artes en 2021.

“En esos años me convertí en un ‘caza-concursos’, y empecé a enviar obras para todos lados”, comentó el compositor en entrevista con ADN, detallando que “así pude dar forma a piezas de orquestas de gran tamaño, que muchas veces en Chile no se dan las oportunidades para hacerlas”.

Oyanadel partió en el piano, que aprendió desde los diez años, “pero cuando entré a la Universidad de Chile ya tenía claro que quería escribir música más que ser intérprete”. Fueron años difíciles, “porque sentí la mala formación en música que hay en los colegios en general, y me cuestioné un tiempo mi vocación. De hecho, al entrar a la universidad yo no sabía nada de música contemporánea”.

Por eso agradece a quienes fueron sus tres maestros en la composición, Jorge Pepi, Andrés Maupoint y Edgardo Cantón: “Cada uno hizo un aporte igual de grande para mí, y me guiaron a buscar un camino propio, personal”.

Eso sí, mucho de lo que escribió en esos años lo desechó, salvo su cuarteto de cuerdas “A.L.M.A.”. “Me volví crítico de mi mismo”, explicó, “por eso a los 29 años decidí partir de cero con mi catálogo, fijando allí mi Opus 1”.

Este año, su música comenzará a quedar plasmada en el mundo discográfico. Oyanadel respondió a una convocatoria de Estados Unidos, para obras de piano y cello por compositores que pertenecieran a minorías, “en mi caso los latinos”, y resultó elegido con la partitura “Tres Campanas de Rere”, que se grabará en las próximas semanas por el sello Navona Records. Los otros compositores que incluirá el CD son Andrea Casarrubios (España), Sebastián Quesada (Costa Rica), Carlos Carrillo (Puerto Rico) y Kevin Day (EE.UU.)

A eso, Oyanadel suma un proyecto personal que ejecutará en Chile: “Me gané un Fondo de la Música para grabar cuatro de mis obras premiadas, en lo que será un álbum virtual que estará disponible en Spotify y otras plataformas”.

En paralelo, ya piensa en sus próximos trabajos composicionales, y su catálogo de obras de cámara, orquestales y multimediales seguirá expandiéndose este año: “Últimamente he estado trabajando sobre la poesía de Vicente Huidobro. Su estética del creacionismo me hace mucho sentido, ha influenciado mi escritura y he buscado reflejar esa forma visual de las palabras en música. Su ideal de crear nuevos universos va más allá de lo técnico, y pasa también a lo expresivo”.