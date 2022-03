Gonzalo Yáñez estrenó nuevo single, “La manera correcta”: “Es una canción que trae un aire fresco a mi carrera”

Ciudadano ADN conversó con el cantante uruguayo, radicado en Chile, Gonzalo Yáñez, quien estrenó un nuevo single, titulado La manera correcta y que forma parte de dos nuevos discos recopilatorios, titulados Cara y Sello, a estrenarse en abril del 2022.

“Estoy muy contento con esta canción, trae un aire fresco a mi carrera. Es una canción que produje en un principio con Francisco Victoria y después con Diego Peralta, la terminamos hace relativamente poco”, sostuvo el artista.

“Estoy en un momento que estoy tratando de llevar mi propia energía a lo más alto posible y ver si conmigo puedo llevarme a alguien que suba, porque como raza humana estamos vibrando más bajo que nunca, por lo que es importante sacar música nueva”, agregó.

En base a lo anterior, el compositor explicó que La manera correcta, “vendría a simbolizar la responsabilidad, la rutina, el cumplir con lo horarios y todo lo que tiene que ver con hacer las cosas de la manera correcta, que es algo que a toda la gente le pasa y nos aburrimos y queremos mandar todo al carajo, y nos aburrimos de hacer las cosas de la manera correcta”.

“También tiene que ver con ese discurso políticamente correcto que se está instalado y del cual es muy difícil salirse un poquito y matizar y eso aburre un poco, no todo es blanco y negro, por lo tanto, es como una patada a la autocensura”, indicó.

Un canción bailable con un toque rockero

Desde el punto de vista musical, el cantante relató que la canción nació “como hago todas las canciones, en el sillón de mi casa y cuando empecé a tirar el tema, me di cuenta que tenían los acordes de Take on Me, y empecé a hacer la relación con los 80s”.

Finalmente, este nuevo single quedó conformado de una forma que es “medio bailable, medio disco, pero tratado de una forma más rockera, más new wave, que permitiera que la canción que tiene una letra más intensa, sea más llevadera”.

En esa misma línea, Yáñez explicó que para esta nueva canción, “volví a trabajar con mi primer manager, Carlos Fonseca, histórico manager de Los Prisioneros, que fue mi descubridor de alguna manera, con mi primera banda. Fonseca permitió que ese disco viera la luz y es el culpable de que yo esté acá”.

“Lo bueno de tenerlo como aliado, es que tiene una estrategia en cada paso que da y eso es lo que a mí me falta, soy un viajero hippie con guitarra y me cuesta todo lo demás”, complementó.

“La manera correcta”, fue estrenada el pasado jueves, y consigo fue lanzado su videoclip, pieza audiovisual que el mismo Yáñez detalló que “surgió a pura buena energía”.

Cara y Sello

Este nuevo single estará incluido en los nuevos discos que lanzará Gonzalo Yáñez, titulados Cara y Sello, en los cuales el artista pretende compilar sus mejores canciones de lo largo de su carrera artística.

“Cara, incluye a Volvemos a Caer, Lentamente, No me lo pidas”, que son los hits más conocidos del cantante, mientras que Sello contendrá las canciones que Yáñez considera más importantes y que quizás son tuvieron el alcance por distintas circunstancias, pero que para él “son importantes que lleguen a la gente”.

Aprovechando la instancia, Gonzalo Yáñez se refirió a la realidad de los espectáculos en Chile, los cuales se han visto coartados debido a la restricciones sanitarias del covid-19, por o que expresó: “Me voy a sumar a la lucha de mis colegas, y ojalá que si se abren los malls y los vuelos de avión, que también se mida con la misma vara la expresión artística”.

“Es importante, lo único que nos puede mantener distraídos es el arte y la expresión en un mundo donde la cosa está bastante jodida”, precisó.

En base a lo anterior, Gonzalo Yáñez, confirmó que hará presentaciones para realizar el lanzamiento de sus nuevos discos, aunque lo hará de la forma que a él no le gusta, con aforos, pero no precisó ninguna fecha concreta.

La manera correcta ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming y su videoclip ya fue publicado en Youtube. En tanto, los discos Cara y Sello serán lanzados este 14 de abril.

A continuación te dejamos la interpretación que realizó Gonzalo Yáñez en los estudios del Ciudadano ADN:

