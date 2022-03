Residente prometió destrozar a otro artista urbano en nueva canción

Residente, conocido mundialmente por formar parte de Calle 13 durante años, eliminó todas sus publicaciones de Instagram y posteó un video en horas recientes con detalles de su nueva canción.

René Pérez generó una dura polémica en redes sociales al insultar a otro artista urbano y acusarlo de querer impedir que ese nuevo tema salga a la luz.

El lanzamiento se habría visto impedido porque en la canción, el mismo Residente dedica unas líneas a este artista del que no quiso revelar la identidad. Sin embargo muchos presumen que podría tratarse del cantante colombiano J Balvin, con quien tuvo problemas el año pasado.

La nueva canción de Residente saldrá cuando su gente quiera

Este es el video que difundió residente en Instagram en horas recientes:

Aunque René sabe que el mundo tiene los ojos puestos en el conflicto de Rusia y Ucrania, el ex Calle 13 advirtió en su video que “cuando te metes con influencer urbanos te pasan estas pendejadas”.

En su relato, Residente llamó al otro artista como “un pendejo del género urbano, que se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saquen el tema. Llamó al productor que es un chamaquito para detener el tema, pero el productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso”.

René sumó que este artista amenazó a su sello con demandarlo si la nueva canción salía a la luz. “Al final no me importa si me demandan, si no me ponen en los ca#$nes playlist, no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con el ‘payoleo'”, aseveró.

También dijo que la nueva canción será lanzada al mercado cuando la gente así lo quiera. “En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videítos para que te cojan lastima”, indicó en Instagram contra el artista no revelado.

¿Quién es el otro artista?

Muchos de sus seguidores creen que puede tratarse de J Balvin porque Residente y el colombiano tuvieron un duro ida y vuelta en redes. Eso ocurrió el año pasado cuando anunciaron que Rubén Blades sería el cantante homenajeado en la última edición de los Latin Grammy.

En esa oportunidad, J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammy y Residente cargó con todo contra el autor de Colores.

Además, René habló de “dar lástima” en esta ocasión y J Balvin justo ha realizado sentidas publicaciones por un complejo cuadro de salud de su mamá.