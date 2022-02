El regreso de Pedro Aznar a Chile: “Los países de nuestra región tienen una gran deuda de igualdad con sus sociedades”

“Tierra de Hermanos” es el nombre del concierto que ofrecerá Pedro Aznar en Chile, tras dos años de ausencia debido a la postergación de los eventos musicales producto de la pandemia del covid-19. El cantautor argentino se presentará el 12 de marzo en el Movistar Arena y compartirá escenario con sus “queridísimos amigos” chilenos, en sus palabras.

Y es que ya contamos con una pincelada de hermandad: una versión combinada de “Un rey y un diez”, en la que Manuel García comparte su espacio con Aznar.

También estarán sobre el escenario Víctor Heredia, Elizabeth Morris, Nano Stern y los ex Bipolares, conformados por Camilo Salinas, Danilo Donoso y Fernando Julio. Por supuesto que habrá sorpresas, canciones conocidas y otras debutantes. Será un carrusel de emociones que transitarán por las épocas de Madre Atómica, Serú Girán y Pat Metheny Group.

En entrevista con ADN.CL, Pedro Aznar contó los detalles sobre este concierto, cómo vivió la pandemia del covid-19 desde los escenarios telemáticos, la revisión del material de Serú Girán y qué opina sobre esta era de vacunas y cambios políticos.

El año sabático

Respecto de sus expectativas sobre este concierto en Santiago, Pedro Aznar expresó que “fue un largo tiempo, un tiempo durísimo, por supuesto. Tengo la certeza que va a ser una fiesta, va a ser una noche hermosa, que va a estar compartida con queridísimos amigos y tremendos colegas artistas como Eli Morris, Víctor Heredia, Manuel García, Nano Stern”.

“Va a ser un concierto generoso, vamos a tocar un rato bien largo mucha música. Yo personalmente voy a tocar no solamente clásicos de todo mi repertorio, sino que también voy a adelantar música nueva. Va a haber de todo”, agregó el multiinstrumentista trasandino.

¿Cómo ha sido este contacto con los artistas chilenos que van a participar en esta presentación?

“Esos son queridísimos amigos, como te decía, y gente con la cual ya hemos compartido muchas veces escenarios, grabaciones, hemos compuesto juntos con todos ellos. Así que esta es una nueva instancia y además muy linda la idea de compartir con todos ellos como grupo”.

¿Cómo la pandemia ha afectado la capacidad creativa de un músico de la trayectoria que tienes? Porque claro, ciertamente todo este caos pandémico ha afectado a muchas personas y sobre todo a la Argentina.

“Creo que esto dejó muchas lecciones, muchas cosas aprendidas. Para mí personalmente como creativo fue un momento que lo quise tomar deliberadamente como una especie de retiro de año sabático y por ende lo que hice fue dedicarme a mi trabajo de compositor y escritor, muy profundamente, compuse un montón de música, escribí un montón. He escrito una cantidad enorme de canciones”.

¿Y sobre qué has escrito? Si nos puedes adelantar algo…

“De todo. No solamente de temáticas que tienen que ver con la pandemia. Te diría mayormente que son cosas que no tienen que ver directamente. Si bien todo ese material seguramente atravesado por una cierta cualidad emocional, por supuesto, porque esto nos afectó a todos”.

¿Y cómo ha sido el contacto con tus colegas músicos, en Argentina, en otros países? ¿Temiste por la vida de alguien, por ejemplo?

“Temí por la vida de todos, por supuesto. Lamentablemente me tocó perder a algunos amigos en este tiempo y creo que en eso estamos en el mismo barco. Estemos o no en esta tarea artística. Creo que a nosotros nos tocó una tarea muy particular porque yo personalmente sentí la necesidad de acompañar”.

Serú Girán o “de vuelta a los 18”

¿Cómo fue retornar a esos trabajos, a esas épocas? ¿Nos hemos vuelto un poco nostálgicos? Porque las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de encontrarse con canciones, este público se está encontrando con nuevas estéticas, propuestas que remiten a tiempos pasados.

“No lo creo. En mi caso, el trabajo que hicimos sobre el primero y el segundo disco tuvo que ver el rescate que se hizo de esos másters que estaban perdidos. Eso lo hizo el Instituto Nacional de la Música, el INAM, nosotros trabajamos muy de cerca con ellos. La condición que pusimos para la reedición de ese material es que lo pudiéramos remasterizar nosotros mismos”.

“No se trató de una intención nostálgica, sino la de recuperar y refundar una música que fue hecha con muchísimo cuidado y con muchísima creatividad y ponerla en valor en cuanto al sonido, en cuanto a la gráfica. Volvimos sobre las fotos originales, se rearmaron todos los singles a partir de los diseños originales y además se agregaron cosas nuevas que no estaban en las ediciones de los años 70 y 80”.

“Fue realmente un trabajo muy bonito, estoy muy satisfecho. Fue una gran emoción volver sobre esa música y volverla a encontrarla valiosa al día de hoy.”.

Mi pregunta apuntaba a eso, a las emociones. En estos tiempos, primero de encierro y luego de reencontrarnos, es inevitable hacer una revisión de la trayectoria.

“Fue una emoción muy grande y yo creo que pone en perspectiva el trabajo de todos nosotros. Somos artistas que seguimos apostando a lo nuevo, seguimos creando. Pero volver sobre algo que en mi caso personal tenía apenas 18 años, es todo una conmoción personal, porque por supuesto está repleto de recuerdos, de hermosos recuerdos”.

Un momento esperanzador

Estamos en un nuevo escenario en el que hay más apertura, en el que ha habido muchos cambios. En Chile hemos vivido muchos cambios y vamos a tenerlo muy presente a partir de marzo. En el caso de Argentina han pasado cosas a nivel político. ¿Cómo ves este periodo desde lo artístico y personal?

“Creo que es un momento esperanzador. Particularmente en Chile, a partir de la decisión del pueblo, creo que se abre un momento esperanzador, que empezó con la lucha de los estudiantes y se continuó con, yo creo, con la mayoría de la sociedad entiendo que un cambio era fundamental y necesario. Eso está ya a punto de ocurrir, eso nos tiene contentos y esperanzados”.

¿Qué es lo que te gustaría para Argentina en términos de cambios? También hay mucho contraste entre nuestra sociedad y la de ustedes, no reaccionan de la misma forma. El año pasado se cumplieron 20 años desde que Argentina tuvo la terrible crisis económica.

“Bueno, en lo social, yo creo que todos los países de nuestra región tienen todavía una gran deuda de igualdad con sus sociedades. Somos países muy desiguales. Y esas desigualdades generan atraso en todos los sentidos, no sólo en cuanto a la falta de inclusión social, sino también atraso cultural, educativo, científico, de todos los órdenes”.

“Por eso me pone contento cuando las sociedades se mueven a las improntas más inclusivas e igualitarias, porque me parece que esa es la fórmula del éxito de un país: hacer que todos sus ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades”.