Cantante de Screaming Trees, Mark Lanegan, falleció a los 57 años

El compositor, músico y cantante Mark Lanegan, vocalista de la banda Screaming Trees, falleció a los 57 años de edad dentro de su casa en Irlanda, en horas de la mañana de este martes, 22 de febrero.

Mark Lanegan también fue miembro de la mítica banda Queens of the Stone Age, durante un período que vio nacer emblemáticos álbumes. Destacan Rated R (2000), Songs for the Deaf (2002) y Lullabies to Paralyze (2005). Además, tuvo una legendaria participación en …Like Clockwork, del año 2013.

Con Screaming Trees se desempeñó como el vocalista principal desde el año 1984 y hasta la disolución de la banda que tuvo lugar en el 2000.

La confirmación de su fallecimiento fue dada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de Mark Lanegan.

Fue este martes, 22 de febrero, cerca de las 5 de la tarde, hora Chile, que fue anunciado el fallecimiento del vocalista de Screaming Trees y ex miembro de Queens of the Stone Age, Mark Lanegan.

Este es el comunicado publicado en Twitter:

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

— mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022