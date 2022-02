Mundovivo nos deleita con variada música del mundo para esta noche veraniega

Nuevamente disfrutaremos de variadas músicas en Mundovivo veraniego.

Comenzaremos con dos bandas históricas del sello, quienes nos han deleitado con su maravillosa música desde hace más de 20 años: Andrés Cóndon (junto a Navino) e In Taberna.

Viajaremos por el mundo junto a música de variados países como: Argelia, Brasil, Colombia, Francia, Italia y Chile.

Nos deleitaremos con la versión en vivo de “Chaltumay” de Newen Afrobeat, la cuál fue grabada en nuestro festival Enero 2021.

Finalizaremos con dos grandes nombres de la world music: Jean-Luc Ponty y Nusrat Fateh Ali Khan.

Programación musical:

01.- Tanz mit mir – Andrés Cóndon feat Navino (Chile -Alemania)

02.- Sumer Is Icumen In – In Taberna (Chile)

03.- Amidinine – Bombino (Argelia)

04.- Gato Negro – Paula Zimbres (Brasil)

05.- Mi Camaguán – Palo Cruza’o (Colombia)

06.- Chaltumay – Newen Afrobeat (Chile)

07.- Pudre Mañana – Fuente de Barro (Chile)

08.- La Délaissée – Kreiz Breizh Akademi (Francia)

09.- Kadril van Perk – Nufolk (Italia)

10.- Ode a Sâo Longuinho – Thaïs Morell (Brasil)

11.- M’ba Den Ou – Idrissa Soumaoro (Argelia)

12.- Puppet’s Dance – Jean-Luc Ponty (Francia)

13.- Meno Year di namaz – Nusrat Fateh Ali Khan (Pakistan)