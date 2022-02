Denisse Malebrán y la crisis de los trabajadores del arte: “Es evidente que no tenemos ministra ni un ministerio que se haya hecho cargo”

En el Ciudadano ADN conversamos con Denisse Malebrán, vocalista de la banda nacional Saiko, sobre sus shows, la pandemia y política.

La compositora nacional realizó su entrevista desde la cuarta región, en donde se presentará con un tributo a Palmenia Pizarro. “Yo tengo la suerte, el privilegio, de que exista a veces algunos alcaldes que defiendan hacer actividades gratuitas para sus comunas. Gracias a eso uno termina haciendo un par de eventos, en una época tan importante como es el verano para todos los artistas”, comenzó diciendo la artista sobre el difícil momento para realizar trabajo artístico en nuestro país.

La agrupación nacional tendrá shows el 14 de febrero en el Club Chocolate; el día 16 en Quilpué; y finalmente el 19 en La Ligua.

Respecto al repertorio que Saiko presentará en el Día de los Enamorados, Malebrán explicó que “seleccionamos las canciones más románticas de nuestro repertorio y también vamos a incluir un par de covers románticos”.

“Quiero homenajear yo personalmente a nuestra reina máxima de la canción romántica chilena, que es Myriam Hernández”, adelantó.

Las dificultades para los trabajadores de la música

Así, la voz de canciones como “Lo que mereces” señaló que “es bien triste lo que estamos viviendo, porque no se entiende”.

“El sentimiento generalizado que tenemos todos es que es incomprensible y evidentemente contradictorio. ¿Por qué con el cambio de aforo se suspenden automáticamente los eventos artísticos pero no se suspenden el resto de las actividades?”, reflexionó Denisse Malebrán, vocalista de Saiko.

En línea con lo anterior, la música aseguró que “yo creo que somos el único rubro perjudicado profundamente por la pandemia que no ha recibido ningún tipo de ayuda, como sí han recibido otros rubros que han sido también brutalmente afectados”.

El llamado de la SCD a no cancelar los shows

En los últimos días la SCD emitió un comunicado llamando “a tener en cuenta la evidencia científica y evitar cancelaciones de conciertos”.

Sobre lo anterior, la artista señaló que “los esfuerzos se han hecho de parte de los músicos por largo rato, porque este estudio busca como finalidad que el Ministerio de Salud comprenda que no es riesgoso ir a conciertos”.

“Yo no sé para qué piden que uno demuestre su inocencia y después no se toman en cuenta estos estudios. Entonces volvemos a una etapa en donde comienza de nuevo el alza de contagios y de nuevo no nos permiten a nosotros poder realizar espectáculos”, comentó la cantante de Saiko.

Acto seguido, Malebrán añadió que “con el porcentaje de vacunación que hay en Chile, es inverosímil que no nos permitan decidir si queremos ir a un espacio abierto o cerrado para ir a disfrutar un espectáculo”.

Las reflexiones de Denisse Malebrán sobre el nuevo gobierno

La artista fue tajante en asegurar que los trabajadores de la cultura están desamparados y que esta es “la peor crisis del mundo cultural del siglo”.

“Es evidente que no tenemos ministra ni un ministerio que se haya hecho cargo, ni que haya escuchado las demandas del mundo artístico en general. No hubo voluntad, porque se pudo haber hecho cosas. Yo creo que se suma a una larga lista de incompetencias de este gobierno”, reflexionó.

Sin embargo el panorama podría cambiar, pues Malebrán luego añadió que “por supuesto que tengo esperanza que con la llegada del próximo gobierno del Presidente Boric, haya un cambio”.