Américo alista su llegada a Nueva York: “Cuando la verdadera pandemia del mundo es la violencia, creo que el antídoto es el amor”

Luego de años de crecimiento, desplazarse entre Santiago y Miami, revisitar su vida a través de una biografía y asumir el cargo diplomático de “El Rey de la Cumbia”, Américo llegará a un escenario soñado y muy distinto a lo usual. A partir de este viernes 11 de febrero, el cantante nacional realizará una gira por Estados Unidos, que lo llevará a Connecticut, Nueva Jersey, Westbury y finalmente Nueva York.

Precisamente el Día de los Enamorados será la fecha clave para el intérprete tropical: el 14 de febrero se presentará en el Beacon Theatre de Manhattan, junto a dos socios latinos de vasta trayectoria: Marisela, la “Dama de Hierro”, y Álvaro Torres, el maestro salvadoreño de la balada romántica.

En una conferencia de prensa a la que tuvo acceso ADN.CL, tanto Américo como Álvaro Torres hablaron de sus expectativas de esta gira llamada “Celebra el Amor”, un sentimiento que ha sido puesto a prueba, según el cantante chileno, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Américo en Manhattan

Consultado sobre su gira por Estados Unidos, Américo expresó que “estoy muy contento, muy emocionado y nervioso. Eso está lindo, porque me dice que estoy vivo y próximo a vivir una tremenda experiencia junto a Marisela, Álvaro y el público”.

“Estoy seguro que todos vamos a tener un encuentro muy bonito, espero estar a la altura y capturar esos momentos que nos va entregar esta linda experiencia, llevando mi música a aquellos que no me conocen. Tengo esta oportunidad de presentarme y llevar un poco de calor. Yo estoy en Chile, así que prometo llevarles calor“, comentó el artista, en alusión al invierno en el hemisferio norte.

Respecto a sus metas en Estados Unidos, donde la masificación de su música es un desafío en comparación al gran éxito que ha cosechado en Sudamérica, Américo sostuvo que “siempre es una muy buena oportunidad, acá hay algo distinto, no solo para mí como artista, sino que siento que para todas las personas, las aventuras, las experiencias, los lugares, la gente, están ahí para ser tomadas, disfrutadas, y vividas”.

“Eso es lo que voy a hacer ahora. Veníamos haciendo un trabajo muy bonito. Desde Chile no resulta fácil, somos el país más extremo de nuestro continente y a través esta cordillera hermosa que tenemos, que resulta ser un murallón a la hora de internacionalizar trabajos, a veces nos la pone un poco más difícil, pero se puede”, reflexionó.

“Ha sido difícil la espera”

La industria musical fue la más golpeada por la pandemia del covid-19. Los artistas y bandas se vieron obligados a recurrir al streaming para seguir en contacto con su público, además de mantenerse activos en las redes sociales. Por otro lado, todos los trabajadores asociados a bandas y conciertos entraron en una crisis cuya recuperación ha sido más bien lenta.

Américo no estuvo exento de esta crisis. “Nos detuvo dos años la pandemia. Recuerdo perfecto el 12 marzo de 2020, fue mi último concierto en el United Palace en Nueva York, muy ilusionado y muy contento, y se vio interrumpido por lo que nos tocó vivir a todos. Afortunadamente hemos avanzado, aprendido mucho y sin duda las oportunidades las voy a tomar con más fuerza, las voy a vivir, sean grandes, sean pequeñas, sean importantes o no. Lo importante es vivirlas”, manifestó el cantante.

En esa línea, expresó sobre este retorno a los escenarios que “ha sido difícil la espera, fue difícil el detener de manera tan abrupta, sobre todo para los artistas, que tenemos un ADN especial, que está acostumbrado a desplazarse, a buscar muchas experiencias. Entonces cuando la vida te detiene de golpe, es difícil”.

La adaptación a esta nueva realidad, en la que la mascarilla, el pase de movilidad y la distancia física han sido primordiales para los conciertos, también ha sido materia de reflexión. “Aquí han intervenido muchas personas, las productoras, la gente que organiza, los técnicos, los músicos, la gente de los lugares que nos reciben, de alguna manera han colaborado, y nos hemos adaptado a esta realidad. La pandemia no se ha ido, más bien estamos aprendiendo a vivir con ella“, sostuvo Américo.

Sobre ese punto agregó que “siento que el streaming y el show online sirvieron para estar vigente, para sentirse activo y vivo. Pero el volver a estar con la gente es algo que estamos esperando con mucha alegría“. Incluso confesó que “me he ido preparando, he ido al gimnasio, me he ido a cortar el pelo y aquí estamos“.

Chile y Boric, según Américo

Durante la conferencia de prensa sobre la gira grupal por Estados Unidos, Américo respondió una pregunta sobre la contingencia nacional, a propósito del estallido social y el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales.

“Mi país se viene manifestando literalmente desde octubre de 2019, por equilibrios, justicias, igualdades”, comentó al respecto. “Ese grito ha tenido su efecto y su mayor representación ha sido la elección del presidente. Es muy joven y también hay movimientos importantes como el escribir una nueva Constitución, de poder mejorar. Esa es la búsqueda y esperamos que sea genuina, honesta y pacífica, que sea empática, que considere a todos, y cuando digo a todos es todos, todas, todes, porque tiene que ser así“, subrayó.

También afirmó que “más allá de las preferencias personales, creo que hoy debemos unirnos, pedir y trabajar para que los resultados sean los esperados, sobre todo después de tanta manifestación. Y quizás si se ven reflejados en un presidente joven, con energía, con opinión, con respaldo de una nueva camada. Lo que todos deseamos es vivir un mundo mejor”.

Experiencia, juventud y amor

A sus 44 años, Américo cuenta con una trayectoria consolidada, que se remonta desde que era un niño. Ahora, con la perspectiva de la madurez, ADN.CL le preguntó qué opina sobre los artistas más jóvenes -sin ánimo de tratarlo de “viejo”- y si le gustaría colaborar con alguno.

“Disfruto de la energía de los artistas jóvenes, reconozco el tremendo trabajo que hacen y la disposición“, señaló al respecto. “Si hay algo que los separa de los artistas tradicionales, es su energía, siempre están dispuestos. Empaparse de eso es muy bonito”.

Además, contó que “en mi oficina hemos recibido a artistas jóvenes y fuera del país hemos disfrutado mucho de ellos. Estamos atentos, hay que buscar la forma de conectar y de sentirse cómodo, no se trata de que un movimiento esté más fuerte que otro. Uno debe moverse a su ritmo, a su modo y trabajar en equipo, encontrar la canción y la letra y prepararla”.

También habló de sus inspiraciones, que surgieron gracias al material musical de su padre. “Nos regaló el cancionero que había en la casa, con Leonardo Favio, Leo Dan, Sandro y así podría seguir mucho… Y también bandas, como Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Tigres, Los Galos. Agradezco esa influencia romántica popular latinoamericana y también nuestros ritmos más tradicionales, el vals, el bolero, los pasillos ecuatorianos, las rancheras… también han sido mi influencia”.

Al respecto, se refirió a su disco “Por ellas”, que grabó durante la pandemia y cuyo objetivo fue regalar canciones para las mamás: “Escaló a algo más grande y ahí rescatamos 15 canciones de grandes mujeres hispanoamericanas: Rocío Jurado, Yuri, Laura Pausini, Myriam Hernández, Marisela, Mon Laferte. Soy un amante y un fan de la música hispanoamericana tradicional”.

Y por supuesto, habló de su máxima inspiración: el amor. “Es una sensación, una emoción, un sentimiento único, cada persona lo lee a su forma y su modo. Es difícil interpretar qué significa el amor para otra persona. Sin duda está escaseando el amor, está puesto a prueba, el amor es la supervivencia del ser humano y justo hoy cuando la verdadera pandemia del mundo es la violencia, creo que el antídoto es el amor“, sentenció.