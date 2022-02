Vesta Lugg y su carrera artística: “El feminismo está evidentemente reflejado en mi música”

Hace unos días, Vesta Lugg lanzó No Somos Buenxs, en el que presenta una propuesta artística muy distinta de sus singles anteriores. Con una estética electropunk, llena de neón y en compañía del músico urbano Pablo Feliú, la influencer le canta a la locura, una muy expresiva y explosiva, como la de Harley Quinn y el Joker.

Su carrera partió en la adolescencia -sigue siendo recordada como una de las chicas de la serie BKN– y con los años se fue transformando en un icono de la moda, lo que la llevó a ser panelista de TV. Hoy, en los tiempos de las redes sociales y especialmente de Instagram y TikTok, se encuentra en una etapa distinta de su vida.

En entrevista con ADN.CL, Vesta Lugg habló sobre su carrera artística, sus inspiraciones, el feminismo e incluso qué es lo que espera del Chile actual, a propósito de los cambios políticos.

También reflexionó sobre la industria y su proceso creativo, que ha tenido distintas influencias gracias a su familia canadiense, sus constantes viajes y los contactos que ha establecido a través de Warner Music, su sello discográfico. De hecho, ya prepara su álbum.

¿Qué es lo que inspira a Vesta Lugg en su carrera?

Uno ve todo lo que publicas en redes sociales sobre tu carrera, la perspectiva de la moda que la tienes hace rato, tu vida personal. Queremos conocer más a la Vesta artista, la Vesta cantante. ¿Qué estás proponiendo a través de tus canciones?

“Estas canciones son de una nueva etapa para mí, donde tuve la posibilidad y la oportunidad de trabajar con mucha gente que me ha enseñado muchísimo. Uno de los espacios interiores que tengo disfruta mucho de la energía creativa de otras personas, me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho aprender de otres”.

“Si bien no aparece la palabra colaboración en todas las canciones como un feat, son colaborativas con artistas de muchas partes y eso me inspira mucho. Entonces esta nueva etapa musical en particular ha sido constantemente una puesta a prueba fuera de mi zona de confort, con personas que conocí en el último año y medio, que me han llevado a un escenario, a un espacio donde me he sentido creativamente incómoda, desafiada, inquieta”.

“No Somos Buenxs, que es mi nuevo sencillo junto a Pablo Feliú, sigue siendo un juego a eso, algún tipo de experimento, propio, personal, que se ve reflejado en distintos aspectos de la canción”.

Cuentas la historia detrás de tus ganas de querer como expresar, los gustos que tenías cuando eras chica. Y también esta propuesta no sólo musical, sino también estética, que remite también a otras décadas, el aesthetic, que se está popularizando en TikTok. ¿Cuáles son tus inspiraciones, tus musas, tus muses?

“Hay un poquito de todo. Tengo muses de cuando yo era chica, Avril Lavigne, My Chemical Romance, Paramore fue mi banda favorita mucho, mucho tiempo, te diría que algunos de sus discos siguen siendo mis favoritos, Green Day, Blink 182”.

“Todas esas bandas como medio caóticas, un “caos pensado”, fueron una parte fundamental de mi adolescencia. Me ayudaron a canalizar lo que estaba sintiendo, entender lo que estaba sintiendo. Y por eso van a estar muy impregnados en este disco, de distintas formas, ya sea en la letra, en la propuesta visual”.

“Salí del estudio la semana pasada de trabajar en otra canción con unas guitarras muy noventeras también y se está viendo reflejado con mucha claridad la inspiración, una vuelta fresca a los que escuchábamos cuando éramos adolescentes. Eso me motiva mucho”.

Vesta Lugg y el feminismo

Eso también tiene que ver con los viajes que has realizado. Estuviste un buen tiempo fuera de Chile. Cuéntanos sobre esa parte de tu vida, perteneces a una cultura distinta a la nuestra. ¿Cuáles son tus inspiraciones internacionales, que también se han reflejado incluso en la moda?

“He tenido la hermosa oportunidad, por mis papás que son canadienses, el privilegio de poder ver cómo funcionan otras culturas. Canadá es un país donde como mujer me siento muy segura caminando por la calle a las once de la noche y puedo tener debates y diálogos en el supermercado, en el metro, de forma saludable, acerca de muchos temas que creo que también se ven reflejados en mi música”.

“El feminismo está evidentemente reflejado en mi música y poder tener esta oportunidad de haber vivido en otros lugares, de haber compuesto canciones y trabajado con productores de otros lugares sigue siendo un reflejo de tener esta perspectiva de mujeres de tantas partes del mundo, que tenemos desafíos también. Tú y yo tenemos desafíos distintos estando acá en Chile, las compositoras o productoras con las que he trabajado desde Miami tienen otros desafíos”.

“Me tocó ir a componer a Madrid hace un par de semanas, conversar con las madrileñas y su forma tan irreverente de ser feministas también es un desafío propio de ellas que me inspira y me entrega granitos de arena para componer y hacer lo que hago. Me gustaría pensar que lo hago por mí y por nosotras”.

¿Piensas que Chile, sobre lo que se viene en marzo, se está trasladando a esa presencia más feminista? Nuestra sociedad ahora se está abriendo social y políticamente al feminismo. ¿Cómo lo vives desde lo artístico?

“Me gusta… estoy en una etapa donde siento esperanza, donde veo muchas posibilidades y puertas abriéndose por mujeres que han caminado antes que yo, mujeres que deberían estar en cargos de poder, donde necesitan estar las mujeres, que permitan que hayan espacios culturales donde podamos desenvolvernos de forma segura y equitativa”.

“Artísticamente hablando, no solamente los espacios que se van a generar y creo fuertemente que se van a generar, veo a mis compañeras y las mujeres en la música de Chile, y veo cómo están haciendo de su estilo algo propio, su voz es súper válida”.

“Poder ver a tantas haciéndolas antes que yo me motiva, me inspira. Estoy acá porque ellas han hecho una pega antes que la mía y quiero seguir siendo parte de ese ambiente porque me nutre y creo que se está viviendo un cambio en la industria musical liderada por mujeres”.

“Sería un sueño hecho realidad” trabajar con Nathy Peluso

Hablando de la misma industria, has trabajado con mucha gente. En esta ocasión estás con Pablo Feliú. ¿Con quiénes te gustaría colaborar en esta industria está cada vez más inmersa en la perspectiva de género? ¿Con quién te visualizas participar?

“Mi disco más escuchado según Spotify fue Calambre de Nathy Peluso. He tenido dos oportunidades de verla en vivo todo este tiempo. Verla vibrar y sentir su música… la propuesta del disco es súper distinto, amplio, hay un espectro muy versátil de canciones y de géneros musicales. Sería un sueño hecho realidad por último sentarme a componer con ella, ver qué sucede en la cabeza de Nathy Peluso, cómo se genera esa locura, que por lo menos a mí me fascina”.

“Me pasa algo muy similar con Mon Laferte, que creo que ha generado un camino propio, con un estilo que ha incorporado y ha aportado al estilo desde ella misma también. Verla componer o verla trabajar en el estudio debe ser un fenómeno”.

¿Qué es lo que quieren expresar las mujeres a través de sus canciones sobre sus vidas, sus cuerpos, sus formas de amar, sus desamores? Tus letras van por esa línea también. ¿Qué más te gustaría expresar a través de tus canciones, además de esa incomodidad que afirmas sentir?

“La diversidad que llevamos dentro. Yo soy muy diversa, tengo dentro de mí muchos planetas, muchos mundos, y que somos todas tan distintas por eso mismo, porque tenemos tantos universos internos. Quizás hay alguna canción del disco con la que no conectes porque es un planeta desconocido, pero quizás te inspira a tomar ciertos riesgos. Y quizás después en el disco hay otro planeta con el que sí conectes, porque chuta, nunca habíamos hablado de este tema antes, no sabía que alguien más lo sentía. Ese va a ser el objetivo del disco”.

Finalmente, ¿cómo defines tu presente? La Vesta que vemos en redes sociales está muy enamorada, es muy artística, muy visual. Estas inspiraciones que no sólo vienen desde la mente, sino del corazón.

“Yo amo el amor en todo aspecto. Amo el amor que tengo con mi perrita. Amo el amor que tengo por la vida, por la comida, por mi pareja, por mi familia, por mi equipo, por lo que hago en mi día a día. Amo mi cuerpo, amo poder estar activa. Mi presente actual es estar disfrutando de esto, del presente, amar amar y ojalá poder encontrar una paz y un equilibrio dentro de ese planeta”.

¿Te ves haciendo un espectáculo en vivo ahora? Claro, cuando pase ómicron. Pero ya que están volviendo de manera paulatina los festivales, los conciertos… ¿Cómo imaginas tu show en vivo?

“Definitivamente. Estamos trabajando en un par de fechas para febrero, que me tienen muy contenta, obviamente muy a disposición de lo que vaya sucediendo con la pandemia. Pero es mi objetivo todo el rato”.