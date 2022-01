“Tambaleándose en el borde del cielo y el infierno”: Adele lanzó video oficial de su single “Oh My God”

La cantante británica Adele sigue dando que hablar tras el lanzamiento de 30, su último álbum de estudio. Ahora es el turno de Oh my God, segundo single del álbum, de ser el centro de atención debido al lanzamiento de su video musical oficial.

El video, filmado en blanco y negro, está dirigido por Sam Brown, que ha dirigido videos para artistas como Coldplay o Jay Z, entre otros, y muestra a una Adele como nunca antes la habíamos visto, entre una música animada y bailarines.

Centrado en la idea religiosa que inspira la canción, en la cual se puede leer: “Oh Dios mío no puedo creerlo, de todas las personas en el mundo, ¿cuál es la probabilidad de saltar fuera de mi vida a tus brazos? , el video de Oh my God, nos muestra desde un principio a Adele junto a manzanas, como símbolo de la tentación.

La 15 veces ganadora del premio Grammy se refirió al nuevo video por medio de una publicación en Twitter en donde precisó: ”¡Volví a trabajar con Sam Brown para ‘Oh My God‘, quien dirigió el video ‘Rolling In The Deep‘!.

“Así que volver a colaborar juntos una década después fue nostálgico, por decir lo menos. Filmamos este el día que salió Easy On Me, había un millón de cosas sucediendo a la vez”., agregó.

La británica detalló: “La atención al detalle por parte del equipo estuvo al borde de la risa. Muchas gracias por su paciencia y por ponerlo todo en orden. Fue muy divertido. Manos palma contra palma. ¡Aunque justo al final había una gran pitón en el set, así que patiné y salí de allí!”.

Finalmente Adele sostuvo: “¡Muchas gracias a Harris Reed, Louis Vuitton y The Queens Haus – Vivienne Westwood por la ropa más impresionante para cantar mí. ‘Soy un desastre’”.

I got to work with Sam Brown again for ‘Oh My God’ who directed the ‘Rolling In The Deep’ video! So to collaborate together again a decade later was nostalgic to say the least. We filmed this one on the day Easy On Me dropped, there were a million things going on all at once. pic.twitter.com/CXyigodfHe

— Adele (@Adele) January 12, 2022