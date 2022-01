A los 78 años murió Ronnie Spector, líder de The Ronettes e intérprete original de “Be My Baby”

Durante esta jornada se comunicó la muerte de la cantante estadounidense Ronnie Spector, quien lideró la banda The Ronettes y es recordada -entre otros hitos- por ser la intérprete original de “Be My Baby”.

Quien fuera una de las artistas icónicas de los años 60 falleció a los 78 años, según expresó su familia. “Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un sentido del humor perverso y una sonrisa en el rostro. Estaba llena de amor y gratitud. Su sonido alegre, naturaleza lúdica y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron”.

“Amaba mucho su voz y ella era una persona muy especial y una querida amiga. Esto me rompe el corazón. La música y el espíritu de Ronnie vivirán para siempre”, señaló el músico y cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson.

I just heard the news about Ronnie Spector and I don’t know what to say. I loved her voice so much and she was a very special person and a dear friend. This just breaks my heart. Ronnie’s music and spirit will live forever.

Love & Mercy, Brianhttps://t.co/dXZKTMWv8a

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) January 12, 2022