Letra y Música: Las canciones más destacadas de los musicales alrededor del mundo

En una nueva edición de Letra y Música, la columna de Ricardo Martínez en el CiudadanoADN, revisamos las canciones más destacadas de los musicales en el mundo que cruzaron de las tablas a la pantalla grande, en el marco del mes del teatro.

Para iniciar, el periodista recomendó ver “el documental de hace Martin Scorsese en tres episodios, en el que dedica uno al western, otro al cine gángster y otros a los musicales, en los cuales él estuvo involucrado, que podríamos decir son los tres géneros estadounidense por excelencia y donde los musicales en los años 60 tiene su momento cúspide”.

Un musical icónico de esta época dorada del género es la Novicia Rebelde, protagonizada por Julie Andrews, producción en la que destaca la canción The Sound of Music.

Al respecto, Martínez explicó que la emblemática escena de la actriz en un colina, que en la actualidad se convirtió en meme, fue grabada por medio de helicópteros, una escena muy difícil de grabar para la época y que tomó mucho tiempo y “en donde se gastaron probablemente la mitad del presupuesto de la película”, afirmó el comunicador.

Continuando con los clásicos de canciones de musicales, no podía faltar Cats centrado en Memory, con la interpretación de la reconocida artistas Barbra Streisand, la que en palabras de Martínez es “probablemente la mujer más importante que ha generado los Estados Unidos en los últimos sesenta años” y que participó en “uno de los musicales más representados en la historia de Broadway”.

Los clásicos en español

Otro de los musicales destacados fue Jesucristo Superstar del que se desprende el hit Getsemaní, reconocida canción principalmente por la interpretación del español Camilo Sesto.

“Cuando Camilo vio la producción de la versión inglesa, dijo tengo que hacer esto y básicamente gastó todo su prestigio, el dinero de su bolsillo. Fue en contra del conservadurismo de la época, porque es bastante anticristiana, por lo tanto fue en contra del franquismo conservador de su época”, explicó.

En la verdad nacional, Ricardo Martínez destacó a la Pérgola de las Flores y su canción Quiere flores, señorita, obra maestra de Isidora Aguirre la cual fue definida por el periodista a cargo de Letra y Música como “una de las cumbre del teatro nacional”, producción que entre otros tópicos habla sobre un Chile en donde se muestra la disputas sociales.

Llegando a la década de los noventas, el periodista nos trajo Evita y No llores por mí, Argentina, interpretado por la reconocida reina del Pop, Madonna.

Entre clásicos y reversiones

Con una mirada más actual, Martínez nos trajo a West Side Story o Amor sin Barreras en español, musical clásico que llegó a las pantalla nuevamente este 2021 dirigido por Steven Spielberg, obra de la cual se desprende la canción María.

West Side Story es una de las películas que más Oscar ganó, con 12 estatuillas entregadas en 1962, siendo superada solo por el Señor de los Anillos. Filme que se llevó entre las tres películas 17 premios, siendo El Retorno del Rey la más ganadora con 11 galardones.

Volviendo a los clásicos, Martínez resaltó a My Fair Lady de 1964 y su canción With A Little Bit Of Luck y Chicago con su All that Jazz interpretada por Catherine Zeta Jones en la versión del 2002.

Desde un punto más alternativo, el musical The Rocky Horror Picture Show y su canción Science Fiction Double Feature se ha levantado como un clásico de clásicos si de musicales se trata.

Y como siempre, no podían faltar el bonus track de este listado de canciones de musicales y en esta oportunidad Cristián Arcos, animador del CiudadanoADN, destacó el tema I Dreamed A Dream interpretada por la reina del soul Aretha Franklin, canción musical que se desprende de Los Miserables, obra creada a partir del libro de Víctor Hugo del mismo nombre y que se centra en la lucha de clases del período de la restauración de la monarquía francesa, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX.