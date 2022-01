Con Jim Carrey incluido: The Weeknd anunció fecha lanzamiento de nuevo álbum, “Dawn FM”

El cantante canadiense The Weeknd anunció su quinto álbum de estudio titulado Dawn FM, que incluye la colaboración del actor Jim Carrey a estrenarse la primera semana de enero.

Esta producción musical le sigue a su exitoso After Hours, lanzado en 2020, que incluye hits como Blinding Lights, In Yours Eyes y Save Your Tears, y que le valió una presentación en el medio tiempo del SuperBowl en 2021.

Fue el mismo artista quien anunció el lanzamiento del nuevo álbum, por medio de sus redes sociales. “La música puede curar y eso se siente más importante que el lanzamiento de otro álbum. Dejemos todo y disfrutémoslo con la gente “, afirmó The Weeknd por medio de un post en Instagram durante la noche de Año Nuevo.

Colaboraciones

Por medio de un teaser trailer, el tres veces ganador del Grammy confirmó que dentro de las colaboraciones de Dawn FM se encuentran los artistas Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never, and una misteriosa aparición del reconocido actor estadounidense, Jim Carrey..

En la espera de este nuevo álbum, The Weeknd se ha mantenido ocupado con una serie de colaboraciones entre las que destacan Tears in the Club, con FKA Twigs y La Fama con Rosalía, donde el cantante incursiona en la bachata y cantando en español.

¿Cuándo se estrena Dawn FM de The Weeknd?

El quinto álbum de estudio de The Weeknd, Dawn FM, se lanzará en todas las plataformas este viernes 7 de enero del 2022.