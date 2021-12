Priscilla Presley y concierto “Elvis sinfónico” a realizarse en Chile: “La gente debería esperar ver a Elvis como nunca antes lo han visto”

Ciudadano ADN conversó con Héctor Muñoz, editor digital de Radio Futuro, quien entrevistó de forma exclusiva para ADN a Priscilla Presley, viuda del rey del rock & roll, quien será la presentadora del show a realizarse en enero, titulado Elvis Sinfónico.

En palabras del periodista, “lo que se celebra en este show sinfónico, es la grandiosidad de la figura de Elvis Presley: su carisma, su sentido del humor, su interpretación vocal de cada una de las canciones que se eligieron para el setlist”.

Por su parte, Priscilla Presley detalló que este show sinfónico “la gente debería esperar ver a Elvis como nunca antes lo han visto, ver cómo era, su personalidad, su sentido del humor, su carisma, este concierto lo tiene todo. Hasta el día de hoy cuando lo veo me salen lágrimas de los ojos porque es tan él, es tan relajado y nervioso a la vez, pero el público lo adora”.

“Su carisma literalmente ilumina todo el lugar. Espero que la gente que nunca lo ha visto les guste y lo amen, lo adoren pero los que nunca lo vieron que comprueben el por qué era tan maravilloso y por qué la gente lo tiene en su corazón“, agregó.

Priscilla y su rol de presentadora

Priscilla Presley será la presentadora de este especial show sinfónico y al respecto declaró: “Me encanta este rol. Mucha gente ama a Elvis, y cuando comparto historias con ellos les encantan, solo veo sonrisas en sus caras y no quiero que su legado sea olvidado. Ese es mi propósito, me preocupa de verdad que este legado continúe y compartirlo con las nuevas generaciones y también los mayores”.

Al ser preguntada por Muñoz sobre la época musical favorita de su marido, Priscilla expresó que “los sesentas, todos los sesentas, y cuando empezaba a cambiar su música en los setentas. Mi época favorita es cuando estaba en el escenario en Las Vegas, estaba feliz de nuevo porque se acabaron las películas, se acabó ese contrato, y no había salido de gira ni se había presentado en público por casi nueve, diez años”.

“Estaba muy emocionado de volver al escenario, y eso era lo que realmente amaba, estar en el escenario, salir de gira e interpretar sus canciones. Creo que ese era un gran momento, el especial de 1968, cuando eso se estrenó, fue cuando volvió a hacer giras, lo que lo trajo de vuelta a la música, a su público, al escenario, a las Vegas, a las giras, ahí fue cuando Elvis fue más feliz que nunca”, complementó.

La canción favorita, una difícil elección

En cuanto a su canción favorita del rey del rock & roll, Priscilla afirmó: “Es muy difícil elegir solo una canción. You don’t have to say you love me, esa es una de mis favoritas. If I can dream es una de mis favoritas porque era lo que él sentía por su país, por un mundo mejor y un lugar mejor, sobre su Creador. Esa canción decía todo sobre él, y cuando la cantaba, juntaba sus brazos a su torso y se apretaba el corazón, se perdía en el momento sin darse cuenta si había gente del equipo ni de sonido ni nadie alrededor, presenciar eso y ver cuán profundamente sentía esa canción, para él no había nadie más alrededor”.

Para finalizar Priscilla Presley hizo una invitación al público chileno a participar de este especial concierto sinfónico, el cual contará con 45 músicos en escena, ya que como declaró es “un show que jamás volverán a ver”.

“Espero que los que nos estén escuchando ahora se nos unan en este show de Elvis Presley. “f I Can Deam y las canciones que a ustedes les encantan lo más probable es que estén en la lista de temas del concierto. Podrán ver a Elvis por primera vez como se lo habían imaginado, su belleza, su juventud, su amor por la música y sus canciones, y saldrán del show sabiendo por qué es Elvis Presley y por qué nunca jamás alguien podrá igualarlo.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte del show sinfónico de Elvis Presley?

El espectáculo Elvis Sinfónico, que homenajea al rey del rock & roll, llegará a Gran Arena Monticello el 21 y 22 de enero de 2022 a las 21 horas y el 23 del mismo mes aterrizará en el Teatro Caupolicán a las 20 horas.

Elvis Sinfónico cuenta con la presencia de Priscilla Presley, viuda del cantante, además de un gran despliegue tecnológico y una orquesta sinfónica de 45 músicos en vivo.

Las entradas para los días 21 y 22 de enero de 2022 se encuentran disponibles desde el viernes 19 de noviembre por el sistema Topticket.cl, y sus valores van desde los $34.500 hasta los $143.750.

Mientras que para ser parte del show en Teatro Caupolicán, también hay entradas disponibles, por el sistema Puntoticket, las cuales van desde los $34.500 a los $143.750, esta última con acceso al meet and greet.