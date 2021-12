Quique Neira se presentará este viernes en Feria Pulsar 2021: “Necesitábamos de esto, necesitamos de música”

Ciudadano ADN conversó con el músico, Quique Neira, quien se presentará este viernes 17 de diciembre, con un show en vivo en la Feria Pulsar 2021, que se realiza en la Estación Mapocho.

El artista expuso que está “super contento” y “super motivado” sobre este nuevo espectáculo que lo tendrá en el escenario interpretando sus más conocidos hits, situación que lo tiene “celebrando con el equipo”, ya que demuestra un avance en la industria del entretenimiento, tras la pandemia del covid-19.

Sobre la instancia musical, el cantante sostuvo que la Feria Pulsar “desde hace tiempo se transformó en la radiografía de la industria musical, cultural chilena, y el hecho que se esté realizando por fin un Pulsar de manera presencial, ya es una señal con claridad para el mundo del espectáculo, que lo ha pasado muy mal, que ya se ve algo de luz al final de este túnel que ha durado dos años”.

“Necesitábamos de esto, la gente, los artistas, el público en general, necesitamos de música, de ir a concierto, nos hace tan bien, eleva el espíritu, y en buena hora que está volviendo la posibilidad que hayan espectáculos, por eso decía yo que es una señal muy bonita”, agregó.

Además, Neira explicó que “Pulsar es la referencias a la realidad artística, y que sea este Pulsar 2021 el que esté marcando y tendiendo a decir que las cosas van a volver poco a poco, que se acerca la posibilidad a que estemos encontrándonos siempre de nuevo en estos conciertos en vivo con público, es un motivo de alegría”.

La reversión de “Como la flor”

El cantante adelantó que en el show de este viernes, presentará su nuevo single, el cover de la canción de la cantante Selena, Como la flor, canción a la cual “le ha ido muy bien, ha tenido una gran respuesta de parte del público”.

Es más, Neira detalló que esta reversión de la reconocida canción de Selena “ha hecho mucha noticia en Latinoamérica, en México, Perú, la prensa de esos países ha destacado muchísimo este cover, la versión, el sonido. Yo estoy feliz, muy contento del resultado que está teniendo. Porque Selena, es una artista que tiene magia, que cuando uno se involucra con ella te impulsa”.

Quique Neira y Lollapalooza Chile

Aprovechando la instancia, el cantante adelantó su participación en los shows gratuitos e itinerantes del festival Lollapalooza Chile, en específico en la comuna de Puente Alto y declaró al respecto que “es magnífico lo que están haciendo. Sacar Lollapalooza del festival en sí y ponerlo de manera itinerante en distintas comunas de Santiago de manera gratuita“.

“Me llamaron y yo nací en Puente Alto y poder ir a regalar un concierto de alto nivel, de manera gratuita a la gente de Puente Alto, me resulta una alegría muy grande porque es ir a devolver mucha de la inspiración que he tenido en mi carrera. Cantarle a la gente de allá es motivo de mucha alegría“, agregó.

Además, el cantante tuvo palabras para todo la polémica que antecedió la confirmación del festival 2022, el cual provocó que la instancia musical abandonara su casa de nueve años, el Parque O’Higgins.

“A mí me gustaba mucho el festival en el Parque O’Higgins, porque además el parque se entregaba en las mejores condiciones, nunca quedaba peor que cuando llegaba el festival. No fue de mi gusto que el festival no se hiciera en el parque, debió haber seguido ahí“.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte del show de Quique Neira en Feria Pulsar 2021?

Quique Neira se presentará este viernes 17 de diciembre del 2021, en la Feria Pulsar 2021, que se realiza en Estación Mapocho y su show está programado para las 19:00 horas.

Si quieres ser parte de este show, aún hay entradas disponibles, las cuales tienen un precio general de $5.000 y puedes acceder a ellas por medio del siguiente link.

Cabe destacar que la Feria Pulsar 2021, es el encuentro más grande de la industria musical chilena, con 11 años de experiencia, el cual reúne en cada versión a más de 20 mil personas en torno a todo lo relativo a la música chilena.

El encuentro, que organiza la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), volvió parcialmente a la Estación Mapocho, donde tiene lugar más de una docena de conciertos en vivo para 500 personas, los cuales se desarrollarán desde el martes 14 y el sábado 18 de diciembre, y que cuentan con la participación entre otros de Camila Moreno, Nano Stern y Joe Vasconcellos, entre muchos otros.

Además, la instancia cuenta con una oferta de showcases digitales, seminarios y un mercado de la música en el mundo digital que se extenderá desde el 10 hasta el 18 de diciembre.