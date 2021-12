ESPECIAL ADN | “Revolution 91.7”: en el aniversario de la muerte de John Lennon

Este miércoles 8 de diciembre se cumplen 41 años desde el asesinato de John Lennon en Nueva York, y en ADN los músicos Pablo Ilabaca y Camilo Salinas realizaron el especial “Revolution 91.7”.

El especial repasó varios aspectos de la vida del ídolo, desde la formación de The Beatles y sus primeros temas en The Cavern hasta su carrera solista.

“Revolution 91.7” partió con el clásico de The Beatles, “Please please me”, lanzado en marzo del 1963, el disco que a juicio de Ilabaca y Salinas “cambió todo, es el disco que partió con la Beatlemanía”.

Dentro del especial ambos músicos incluso tocaron en vivo parte de “Lucy in the sky with diamonds”.

Escucha el especial completo en el audio adjunto a esta nota.