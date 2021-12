Pedropiedra presentó nuevo single, “Sonámbulo”: “Lo disfruté harto, me sentí un poco como hace 12 años”

Ciudadano ADN conversó con el cantante nacional Pedropiedra, quien lanzó su nuevo single, Sonámbulo, propuesta que estará seguida con variados lanzamientos musicales durante el 2022, luego de lanzar su quinta producción de estudio, Aló! en el 2020.

El cantante explicó que esta nueva canción fue “escrita durante la pandemia, junto a un grupo grande de canciones”, con la cual volvió a sus orígenes “grabando en la casa, con pocas cosas, con nadie más que yo. Lo produje todo solo”.

El compositor, manifestó que “esta canción fue escrita en unos periodos medios insomne” y reveló que “la letra fue primero”, antes que la música, convirtiéndose en la “primera vez que hago entera una letra de la canción antes de tener la música”.

“En vez de lucharle al insomnio y tratar de quedarse dormido dándose vuelta en la cama, agarré pantuflas, lápiz y papel para tratar de escribir algo con eso”, agregó.

Además, Pedropiedra narró que Sonámbulo “habla un poco de crecer, de madurar. Yo me siento como que el sonámbulo o el guardián, el rondín este, que está despierto mientras toda la familia está durmiendo, velando por ella”.

El desafío llamado pandemia

Respecto al trabajo en pandemia, el artista manifestó que “hay que ingeniárselas para sobrevivir sin pisar un escenario”. Aún así, Pedropiedra sostuvo que también con la pandemia “está el desafío y la entretención de estar en la casa y hacer lo posible con lo que uno tiene ahí”.

“Fue un cambio, pero hay que hacer lo mejor posible con lo que hay. Sobre todo con producir en la casa con lo mínimo, con un micrófono bien “charcha”. Lo disfruté harto. Me sentí un poco como hace 12 años, cuando estaba haciendo mi demos de mi primer disco. La música que me empezó a salir, tenía ese espíritu de cuando todavía no era Pedropiedra, cuando estaba buscando mi sonido”, detalló el músico nacional.

Pedropiedra, lanzó Sonámbulo hace algunos días, situación que lo llevó a una “gira express” por México, con el fin de promocionar este nuevo single y al respecto expresó: “A los mexicanos le caemos muy simpático los chilenos y yo creo que viceversa, acá un mexicano llega y cae parado. Son muy amables, hay algo que no sé si somos parecidos o no, pero hay química en los caracteres de los chilenos y los mexicanos”.

Al ser preguntado por los conductores del Ciudadano ADN sobre el futuro y posibilidades de vivir en el extranjero, el cantante declaró: “Yo viví como tres años en México. Y después, en un momento lo pensamos con mi cónyuge de irnos para allá, pero justo cuando estábamos en eso, nos quedamos esperando guagua”.

“La música es media ingrata con la madurez de los artistas”

Continuando con miras hacia el futuro, el cantante afirmó que le gustaría ir de a poco “alejándome del escenario y empezar a trabajar desde mi casa, generando música para otra gente quizás. Yo me doy un plazo de 10 años más, para seguir haciendo el trabajo de subirse y ensayar”.

“Encuentro que la música es media ingrata con la madurez de los artistas. Son pocos los artistas que pasado los 50 años se ven realmente bien y dignos arriba de una escenario, eso es lo que pienso”, detalló.

Aprovechando la instancia, Pedropiedra se refirió a la polémica situación que ha rodado en torno a la realización del Lollapalooza Chile 2022, instancia musical que abandonó el parque O’Higgins y que busca nueva casa y entre las opciones anunciadas se barajan: Puente Alto y Cerrillos.

Frente a este escenario, el cantante declaró: “Yo creo que las Vizcachas es un mucho mejor lugar [que Cerrillos] para hacerlo, pero que tiene mucho pero acceso. Que se haga es mejor que no se haga. Y lo digo un poco como involucrado, porque estoy invitado este año de nuevo”.

“Pero que no se dejen hacer estos festivales, es importante para la industria en Chile y los que más sufrieron fueron los técnicos, los sonidistas, los iluminadores, a ellos les cuesta más, tienen menos oportunidades de zafar”, cerró PedroPiedra

Sonámbulo, el nuevo single musical de Pedropiedra, fue lanzado el viernes 3 de diciembre y se encuentra disponible en las plataformas de streaming musicales.

Además, en conversación con Ciudadano ADN, el artista reveló que este viernes 10 de diciembre se lanzará el videoclip de la canción, que realizó junto a Álvaro Diaz, a través del canal de YouTube del compositor.