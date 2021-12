Luis Jara y Soledad serán parte de Teletón 2021: “La música es salvadora”

Ciudadano ADN, conversó con los cantantes Luis Jara y Soledad, quienes lanzaron una canción en conjunto, Hay amores y que este fin de semana se presentarán en la cruzada solidaria nacional, Teletón 2021.

Respecto a la colaboración que reunió al cantante chileno y a la intérprete argentina, Soledad explicó que “es una mezcla casi obvia, nos conocemos hace mucho tiempo con Luis Jara, hemos compartido muchas cosas. Camarines, escenarios, backstage, países, programas de televisión. Nos faltaba esto”.

“No partió de mí la invitación, partió de Lucho. Me llamó por teléfono con la intención de festejar un aniversario especial en su carrera, en un disco muy especial, porque es un disco especial, porque es un disco muy valioso. Le canta al amor, con boleros que a mí me encanta”, agregó.

Soledad sostuvo que los boleros fueron “un buen punto de encuentro”. Nos encontramos a mitad de camino en lo que cada uno hace musicalmente y Hay amores, es una canción maravillosa de Shakira, que no importa cuando nació, parece de todos los tiempos y enseguida le dije que sí, no lo dude”.

Hay amores: una canción sobre el amor que se consolida en el tiempo

Por su parte, el reconocido cantante nacional, Luis Jara, explicó su decisión de reversionar Hay amores, de la cantante colombiana y detalló: “si tú escuchas la letra, son canciones que están en el aire, que uno las escuchó y dice porque no la grabe yo, porque me gustan tanto”.

“Entonces cuando uno hace un disco antojadizo, porque quieres hacerlo, no porque no te lo impulsa. Yo hago este disco porque quiero, invito esta fiesta de cumpleaños a las personas que quiero tener. Y Hay amores es una canción que habla sobre el amor que se consolida en el tiempo. Que no es tan gratis”, agregó Jara.

En este misma línea, el cantante señaló que grabar esta canción que tiene el amor en centro se engloba “los 21 años que lleva Soledad con su marido. Yo estoy con Silvana hace 30 años. Y la construcción de ese amor consolidado es muy difícil, entonces cuando aparece la música, te inspira y yo creo que con la Sole, cuando cantamos esto, nos sentimos muy identificados”.

En cuanto a Soledad y el amor, la cantante argentina explicó: “para mi, siempre hay que creer en el amor. Y el amor es el mismo siempre. Sobre todo el amor a la vida. Porque hay una cosa que no tenemos que dejar de sentir, que es eso, el amor de estar vivos. Pero si se puede compartir con alguien, es más fácil, porque en los momentos difíciles uno puede atenuar el golpe y el dolor”.

“La música es salvadora. Hacemos lo que amamos y no perdemos el rumbo. Yo estoy haciendo lo que amo profundamente”, complementó Luis Jara a las palabras de Soledad.

Participación en Teletón 2021

En cuanto a la participación en Teletón 2021, Soledad, explicó que estaba feliz de ser parte de la instancia solidaria y explicó que “nosotros no tenemos Teletón [en Argentina], pero tenemos un programa parecido, se llama Un sol para los chicos, que lo maneja Unicef y yo participo cuando me invitan de esas maratones televisivas”.

“Pero más allá de eso, que es lo más visible quizás. Como artista me ha tocado recorrer el país, y la verdad que hubo un cambio en los últimos años, incluso en la escolaridad. Me parece genial porque hay una inclusión que no se daba tiempo atrás y que la verdad es necesaria. Hace muchos años quizás esto se escondía. Y es lamentable, porque están obligando a una persona a no poder disfrutar de un montón de cosas de la vida, por una razón que no eligió tener”, agregó.

“Argentina ha cambiado en eso para bien. Yo veo a los niños hoy con una cabeza super abierta. Me gusta mucho, porque ya no se mira raro, se naturaliza, que es lo que tiene que pasar”, puntualizó Soledad.

En la verdad nacional, Luis Jara, declaró que la inclusión “es lo más grande que ha hecho la Teletón en Chile. Es el gran referente que le ha entregado al resto de la región. Los chilenos hemos creado entre todos una obra excepcional. No es una obra repetida, no se hace en todos los países. Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer el mundo, uno se da cuenta de lo que hicimos en Teletón es extraordinario”.

¿Una Teletón sin Don Francisco?

Aprovechando la instancia, Luis Jara se refirió a la noticia de que está sería la ultima Teletón liderada por Mario Kreutzberger, Don Francisco y declaró: “Ayer vi a Don Francisco, muy energizado, quiero que lo tomen con respeto esto, pero yo no le “compro” mucho que quiera dar un paso al costado. Creo que es parte de su vida, de su ADN. Me cuesta pensarlo”.

“Estaba revisando la pauta y tengo una amplia participación en la conducción desde las 12 hasta el otro día, y él está menos presente. Hay en él, no se si una necesidad, o está haciendo de verdad hoy un paso más al costado, pero en la conducción, en la visibilidad”, agregó

“Creo que es difícil excluirlo en lo que significa ser el gran motor de la Teletón. Esto no es hacer un programa de televisión de 27 horas. Esto es un compromiso diario. Mario es parte del directorio, es el creador, el gestor, el que va a buscar las lucas, el que se junta con los empresarios, el que revisa el libreto. Entonces es difícil que hoy imagines una figura que tenga esa configuración. Es ilógico, irreal pensar que eso va ser así. Me parece mucho más que esto es un colectivo, en el caso de que fuese reemplazado en un futuro”, afirmó el cantante”.

Hay amores, de Luis Jara en colaboración con Soledad, ya se encuentra disponible en las plataformas musicales y pronto estrenará el videoclip de la canción, el cual está en proceso de producción.