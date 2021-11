Exclusivos estrenos chilenos en Mundovivo

En el programa de hoy en Mundovivo destacaremos los lanzamientos exclusivos radiales de dos bandas chilenas “Los del Maipo” con su tema “Las cosas que me faltan”, con la participación del tremendo Pancho Sazo de Congreso, y “La peste” del dúo sureño “Chola y Gitano“.

Presentaremos un avance de lo que será el festival Fluvial en Valdivia, con tres bandas de Mundovivo: Tomás Thayer, Subhira y Golosa la Orquesta, las cuales se presentarán en el escenario de curatoría de Mundovivo

También escucharemos a grandes bandas de Ghana, Brasil, Dinamarca, Serbia y Canadá.

Programación musical:

01.- La Peste – Chola y Gitano (Chile)

02.- Soorya Vilap – Samadi (Chile)

03.- Nganga Njila – Mateus Aleluia (Brasil)

04.- For my people – K.O.G & The Zongo Brigade (Ghana)

05.- Yo no incendié el camión – Lican Rai feat. Pancho Sazo (Chile)

06.- Las cosas que me faltan – Los del Maipo feat. Pancho Sazo (Chile)

07.- Pa gozar el carnaval – Sindicato Sonoro (Colombia – Chile)

08.- Tu dulce voz – Juanpablo “Morete” Cofré (Chile)

09.- Divine – Oriental Mood (Dinamarca)

10.- Voy bajando por la quebrá – Golosa la Orquesta (Chile)

11.- Celta – Subhira (Chile)

12.- Yes – Naked (Serbia)

13.- La marche des Iroquois – La Vent du Nord (Canadá)