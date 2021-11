“Acá todos los monos bailan”: La Combo Tortuga celebrará sus 10 años con un nuevo álbum

Este 2021, la Combo Tortuga cumple 10 años como agrupación y lo celebrará en grande lanzando su cuarto álbum de estudio titulado Acá todos los monos bailan. Ciudadano ADN conversó con el vocalista del grupo Manuel “Dunga” Caro, quien entregó detalles de esta nueva propuesta musical.

El cantante explicó que el proceso de creación de este cuarto álbum fue diferente a los anteriores, puesto que fue grabado en pandemia y además utilizaron una democrático sistema para llevar a cabo el nuevo disco.

“Nos juntamos por zoom y decidimos hacer cada uno una canción. Darle la oportunidad a todos de ser compositor. Cada uno hizo un tema y se juntaron y hubo una votación secreta. Y los primeros 10 temas elegidos son los que conforman el disco”, explicó “Dunga”.

El artista manifestó que el proceso de creación de este nuevo disco “estuvo muy bonito y fue rápido. Hacer un disco en un año no es tan fácil. Por ejemplo no demoramos del segundo al tercero, como cuatro años. Nos costó harto hacer el tercer disco y el cuarto fue mucho más fácil por el tema que todos trabajamos”.

“Se logró ya que como no teníamos pega y estamos encerrados, dijimos que hay que trabajar por el otro lado también, así que nos pusimos a crear, teníamos harto tiempo y se logró. Estamos felices con el resultado del disco”, agregó.

Un álbum colaborativo

Acá todos los monos bailan es un disco que contiene variadas colaboraciones entre la Combo Tortuga y diferentes artistas nacionales. Entre ellos se encuentran “El Lalo” de los Chancho en Piedra, Catalina Ramos, ex integrante de Noche de Brujas, la banda Combo 8 y el artista urbano Kidd Tetoon.

“Primero hicimos los temas y luego vimos para donde iba la micro”, expresó “el Dunga” sobre la elección de los artistas con los cuales colabora la banda. Es más, el vocalista reveló entre risas que “el tema que es con la Cata era con mi polola, la Karla (Melo), pero los cabros dijeron que mejor no. Me censuraron a la cabra (se rió). Me dijeron: “mira si algún día terminas ¿Cómo vas a cantar la canción?”.

Pero tras dejar las bromas de lado, el cantante de cumbia manifestó estar feliz con las colaboraciones. “La Cata es un amor y muy talentosa”. En el caso de Kidd Tetoon, el “Dunga” explicó que tras realizar una grabación, “le dije [a Kidd Tetoon] tengo un tema que se llama Choro al peo, y que como que cae para tu lado y me dijo: “ya po’ tío””.

Respecto a los Chancho en Piedra, el artistas expresó que “con “El Lalo”, fue lo mismo. Teníamos un tema de los animales y hace rato queríamos hacer algo con el Lalo, con los Chancho en Piedra, por el tema de los animales, de la tortuga y el chancho. Y se dio super bien. Hay hartas colaboraciones bonitas”.

10 años de carrera: “Hay mucha Combo Tortuga para rato”

De igual forma, el vocalista de la Combo Tortuga se refirió a los 10 años de carrera que cumplen como banda y manifestó: “Siempre [hay que mirar] para adelante. Si se acaba el hambre de seguir, bueno dediquémonos a otra cosa. Eso es lo difícil, poder reinventarse, son 10 años ya, entonces, es como una crisis, la crisis de los 10 años. Lo bueno que lo hicimos justo con un disco, entonces tenemos un apoyo para seguir remando. Creo que hay mucha Combo Tortuga para rato”.

De igual forma, “El Dunga” comentó la experiencia vivida durante las cuarentenas por la pandemia del covid-19 y declaró que fue un periodo duro, sobre todo para el equipo técnico. Somos 11 músicos, más el staff que son como 18 personas. y todas esas personas quedaron en nada. Al principio de la pandemia hicimos unas luquitas de la caja chica para pagarles un sueldo a los cabros del staff, pero después no nos alcanzó entonces tuvimos que rascarnos todos con las propias uñas. (…) Fue bastante complicado para los músicos y para el arte en general”.

Pero el cantante no pierde la fe y expuso que “estamos con mucha esperanza que pueda salir pegas. Tenemos hartas peguitas para diciembre. Esperamos que en enero y febrero darle con todo porque es nuestro fuerte 4. Esperamos ya tener un remonte, porque estábamos remontando pero como retrocedimos a Fase 3, se nos cayeron casi todas las pegas. Nos quedan dos y ojalá no se caigan”.

¡Un adelanto en exclusiva!

En esta misma línea, y de forma exclusiva, “El Dunga” adelantó a Ciudadano ADN, que están preparando tres conciertos para volver a los escenarios con todo. Es más, el “Dunga” reveló que el martes 7 de diciembre, realizarán un show íntimo de la Combo Tortuga para lanzar el nuevo disco, Acá todos los monos bailan.

Además, llevarán a cabo otra fiesta, para celebrar los 10 años de carrera de la banda. Y por último fiesta el “Dunga” desclasificó que harán una fiestas con sus bandas amigas para celebrar en la comuna de Maipú.

Acá todos los monos bailan, el cuarto álbum de la banda de cumbia Combo Tortuga, trabajo musical con el cual celebrará sus 10 años de vida, se lanzará de manera oficial este viernes 26 de noviembre en las plataformas de música y desde ya puedes pre-guardarlo a través del siguiente link.