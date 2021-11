Ed Sheeran abrió la opción de venir a Chile: “Hay planes sólidos, prometo que estaremos yendo a Latinoamérica”

El cantante Ed Sheeran conversó en exclusiva con nuestros compañeros de FMDOS tras la publicación de su cuarto álbum de estudio, “Equals”.

Su nuevo material musical fue estrenado el pasado 29 de octubre y explicó lo especial que ha sido este proceso respecto de otras publicaciones. “No estoy seguro de cómo ha estado mi vida ni de dónde estoy, pero creo que este es lo mejor que he hecho. El álbum se siente coherente, con principio y final, creo que musicalmente es lo mejor que he hecho”, comentó.

Considerando que Ed Sheeran ha publicado nuevas canciones, la duda inmediata está en torno a sus opciones de hacer conciertos. Ya anunció una gira para el próximo año que partirá en Irlanda, por lo que existe la alternativa de que venga a Chile.

“Sí, hay planes. Hay planes sólidos, pero ahora está todo más o menos en el aire con todo recién abriéndose y si se puede ir de frontera en frontera sin problemas, si se pueden llenar los estadios y las arenas”, dijo el cantante de 30 años.

"Prometo que estaremos yendo a Latinoamérica, solo que no sé cuándo aún. La gira se expandirá unos cuatro años, queremos ir a todos lados", aseguró, feliz ante la opción de cantar en Chile.

Si se concreta la venida del inglés será la tercera vez que hará un concierto en nuestro país luego de dos exitosos pasos en 2015 y 2017, por lo que tiene claras las cualidades de nuestra tierra.

“Es hermoso. La cultura chilena, su vino, la gente allá, su historia. Es un país increíble. Lo pasé muy bien cuando fuimos allá. Disfrutamos unos asados espectaculares», expresó Ed Sheeran, hoy en pleno proceso de promoción de su nuevo disco, “Equals”.

Una de las inspiraciones que marcó su composición fue el nacimiento de su hija en agosto del año pasado, a quien le escribió la canción “Live your life”. “Es como una carta para mi hija, en caso de que tomara un avión y nunca aterrizara. Es el punto más emotivo del disco”, expresó el artista.

Además, aclaró que no piensa en el retiro de los escenarios y, ante la consulta de FMDOS respecto de qué consejo se daría a sí mismo en el pasado, se expresó de manera clara. “Que no le tengas miedo al fracaso. Aprende todo de tus errores. Sólo asegúrate de aprender para seguir adelante”, cerró.