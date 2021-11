Nano Stern presentó su nueva canción: “Inventemos un país”

El cantante nacional, Nano Stern estrenó su primer sencillo, Inventemos un país, canción que será parte de su nuevo álbum, Aún creo en la belleza. Es por esto que Ciudadano ADN conversó con el artistas, quien entregó detalles de esta nueva propuesta musical.

“Esta es una reflexión que nace en medio de la cuarentena más profunda, cuando el ánimo era bastante apocalíptico, y cuando estamos viviendo la precipitación de los procesos que yo creo que nos van a llevar, en algún momento, a un evidente declive en la civilización, en la manera que nosotros hemos vivido”, explicó Stern.

“Se empieza a hablar de escasez, de falta de materias primas, de agotamiento del planeta y eso eventualmente nos va a llevar a replantearnos el crecimiento como guía de la civilización y eso tiene consecuencias tremendas que nos hacen preguntarnos: ¿Qué viene después? Si empezáramos de nuevo ¿Qué nos llevamos?“, añadió.

En cuanto a cómo nace Inventemos un país, el artista detalló: “yo que soy pegado de la historia, empecé a leer la mitología, la primera poesía, que habla de los dioses griegos o del Gilgamesh, o del génesis, toda contiene historia que nos habla de un pasado. Por ahí va, empecé a jugar, si hiciera una canción ¿Qué le hacharía adentro? Cómo sintetizar y como empacar en un par de versos todo este conocimiento impresionante que como humanidad hemos acumulado y que está amenazado, la media volá digamos”, detalló el cantautor nacional.

Una canción pensado en “7 generaciones para atrás y 7 generaciones para adelante”

De igual forma, Stern habló de como su canción se entremezcla con la realidad que vive el país y manifestó: “Chile vive la oportunidad de redefinir muchas cosas, en este contexto global, que es necesario no solo a nivel local, sino a nivel mundial, como le echamos pa’ delante, este ejercicio es en una escala mayor, esta canción no es contingente, no habla del proceso político que estamos viviendo en Chile, habla más bien, pensado en 7 generaciones para atrás y 7 generaciones para adelante”.

Asimismo, Stern agregó: “pensar qué cosas son importantes, pensar en sus antepasados, pensar en sus propios sufrimientos, para solamente así, poder proyectarnos para adelante. Es la frase emblemática quizás del proceso de transición a democracia en Chile, Un país sin historia es una país sin futuro”.

En esta misma línea el artista realizó una reflexión en cuanto al escenario político nacional y sostuvo que “la discusión esta muy viva, hay voces que rayan en el negacionismo, hoy día vemos como se extreman los polos y vuelven aflorar posturas que creíamos enterradas, que no es para nada así”.

“En buena hora viene esta canción que nos permite tomar un paso y respirar un poquito y ver las cosas de otra perspectiva, estamos todos muy metidos en la pelea chica, en los debate, tanto ataque personal y tanta fijación en los defectos, en las carencias y los pecados del pasado a nivel personal de los candidatos, cuando en realidad hace falta una discusión más de fondo, para donde veamos”, añadió.

“Música Chilezolana”

De igual forma Nano Stern habló sobre situación de la migración en Chile y explicó que “esta canción, sin quererlo, esta en una métrica extraña, que es el 5/8, que es propio del merengue que es una música de Venezula,”música chilezolana”“, ironizó el artista.

A lo anterior, Stern añadió: “bienvenida sean esos nuevos colores, ritmos, sabores, pensamientos, experiencias, quién sea que pretende defender la pureza de un pueblo, está profundamente equivocado porque simplemente no existe tal cosa, todos los que estamos acá algún viejo llegó de otro lugar, es cierto que todos somos migrantes. Todos llevamos la migración como parte de nuestra humanidad”.

Aún así Stern hizo una advertencia, “hay que tener cuidado con ese discurso medio “progre”, simplista de todos somos migrantes, porque en ese sentido si, pero en la vida cotidiana no todos somos migrantes, nosotros no somos migrantes, no nos toca lidiar con esa realidad, dura, difícil, que derrepente verte extraído de tu contexto, todos podemos hacer una diferencia, y si yo lo puedo hacer a través de sus canciones, bienvenido sea” declaró el artista.

Una mirada a la Convención Constitucional

Aprovechando la instancia, Stern habló del futuro de Chile y se refirió al trabajo de la convención constitucional, diciendo: “cuesta que se de el espacio para esa conversación, cuando la convención esta siendo constantemente sometida a un juicio muy difícil de llevar. El otro día tuve la tremenda alegría de conversar con la presidenta (de la convención), Elisa Loncón, y un asesor dijo una cosa muy tremenda, “para nosotros la convención cada día es un acto de supervivencia“, si esa es la tónica, la energía, que espacio podemos esperar para que se discutan los temas importantes de fondo”.

“Me exaspera un poquitito la presencias de personas que están ahí para entorpecer el diálogo, desde la mentira, a través de declaraciones cuyo uno objetivo es meter ripio. La verdad que lo que el pueblo de Chile, en toda su diversidad, lo que todo los chilenos nos hemos permitido a través de este proceso es el diálogo, es conversar de las diferencias, es entender que esta constitución va nacer de la tranza de la conversación. Un cultura sin acuerdo no tiene mucho futuro”.

Inventemos un país, el nuevo single de Nano Stern, ya se encuentra disponible en las plataformas de reproducción musical y durante la jornada del hoy se estrenará a las 19:00 hrs. su respectivo el video clip en la cuenta de YouTube del Nano Stern.