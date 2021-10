“Flores del Bien”: Colombina Parra y Silvio Paredes estrenarán su nuevo EP

El nuevo dúo formado por los músicos nacionales Colombina Parra y Silvio Paredes, estrenarán su obra debut, Flores del Bien, el viernes 5 de noviembre con un show en vivo. Es por esto que Ciudadano ADN conversó con los artistas, quienes entregaron detalles de este nuevo EP.

Respecto a como se formó el dúo, Colombina explicó: “ahora en la cuarentena se produjo algo totalmente nuevo en mí, hice mucha música y en la última que estaba haciendo, José, el productor que estaba trabajando conmigo, que es mi marido, me propuso que integráramos una sonoridad distinta al disco y al se le ocurrió que fuera Silvio“.

“Yo admiraba mucho a Silvio pero nunca me hubiera atrevido a llamarlo por teléfono y decirle: ¿Quieres tocar conmigo? Yo lo veía como una imagen inalcanzable, me encantaban los Electrodomésticos, me encanta él arriba de el escenario, y también lo había seguido su paso por Los Mismos, me parecía un músico increíble” agregó la cantautora.

A a lo anterior, Parra añadió: “yo estaba muy tímida y él se puso a tocar y los dos entramos en onda al tiro, fue como que empezaron a conversar nuestras músicas y rápidamente empezamos a tocar y a pasarlo bien, sobre todo a pasarlo bien”.

La confianza de la improvisación

Por su parte Silvio detalló: “tocamos mucho rato antes de conversar cuando nos juntamos la primera vez, esa fue la clave de todo. Nos ubicábamos, pero nunca habíamos compartido así. Conectamos las cosas y entre hacerlas sonar te pones a tocar y a los músicos nos pasa eso, es mejor que conversar, partimos tocando, mucho rato improvisando y después ya entramos a trabajar”.

“Lo que me gusta de la improvisación es que compartes el arrojó, un salto al vacío, con la confianza de que en algún minuto se abre el paracaídas, en algún minuto vas a encontrar lo que estas buscando, no todo se atreven a tirase ese “guatazo”“, manifestó Paredes.

En cuanto al proceso, los artistas contaron cómo se desarrollo este EP bajo cuarentena, en plena pandemia. “Nos encerraron de nuevo y fue como chuta, ¿Cómo vamos a seguir? Y Silvio empezó a componer cosas y me las empezó a mandar por WhatsApp y yo le mande videos de cantos sobre lo que él había hecho y así fuimos armando una cuestión totalmente por WhatsApp“, reveló Colombina.

Un folclor intergaláctico

En cuanto a el estilo del EP, los músicos lo definieron como “una suerte de folclor intergaláctico” o “música retro futurista“. Aún así, Paredes sostuvo que “es difícil” poder definirlo, pero declaró que “la poesía es un eje fundamental, hay improvisación, hay un poco de electrónica, también rock, más en la actitud que en la armonía, por así decirlo”.

“Y por qué cuesta definirlo, porque nosotros también estamos descubriendo que es este ente, es algo que fue apareciendo, una forma, recién habíamos puesto el nombre y ya estábamos grabando” añadió.

Al hablar de las canciones que componen Flores del Bien, Colombina sostuvo que “no son canciones, es música“, es más la artistas definió este EP como una “obra“, puesto que explicó “cuando uno escucha una canción no es lo mismo, que cuando ve la obra completa y lo que vamos a mostrar ese día (el día del show) es la obra completa, es muy importante verla entera, porque tiene un desarrollo, pasa por distintas atmósferas“.

De igual manera Silvio complementó: “creo que en este EP, hay un relato que es entero, hay un cuentito que contamos entero y queda muy redondo”.

¿Por qué el nombre “Flores del Bien”?

Asimismo, el dúo detalló el porque del nombre Las flores del bien, a lo que Colombina explicó que se debe por “Flores del mal de Baudalaire, que si uno lo lee hay muchas cosas trágicas, y acá también hay cosa trágicas, hay un tema que se trata de la perdida de los ojos, de lo que vivimos hace poco”.

Además Parra precisó que el nombre también tiene que ver con los sucesos que vivió la sociedad bajo la pandemia. “Estábamos en el encierro y salimos a la naturaleza y cuando nos encontramos con ella, fue como que oh! la naturaleza existe, como existe algo tan potente, tan importante para nosotros, y que no nos habíamos dado cuenta. Y aparecen las flores que te sanan, miras una flor y te sanas de todo”, declaró.

“Hay una sensación de que uno esta haciendo algo que ayuda a los demás, porque hay gente que esta en otras cosas, otros trabajos y esto ayuda a entender y te hace cariño. Ayuda a procesar cosas que a ellos también les pasaron, y a través de la música, cuándo uno escucha algo que fue hecho en ese encierro los expresas a ellos también y ahí hay una unión“.

¿Cuándo y cómo puedo ser parte del show?

El nuevo dúo formado por los músicos Colombina Parra y Silvio Paredes, bautizado como Las Flores del Bien, estrenarán de forma oficial su EP debut, el viernes 5 de octubre en el Centro Arte Alameda, en la Sala CEINA con dos funciones: a las 19 y a las 21 horas.

En este concierto también estará a la venta una edición especial de 200 copias físicas.

Puedes acceder a las entradas por medio de Passline las cuales tienen un valor de $15.000 más sobrecargo por servicio. Debido a la pandemia, el show cuenta con aforo limitado.