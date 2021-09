Residente respondió con dureza a J Balvin: comparó su música con un “carrito de hot dog”

Una verdadera polémica desató los dichos de J Balvin, luego de que este criticara duramente a los Grammy y llamara a los “representantes del género” a no asistir a la premiación.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, señaló en su cuenta de Twitter.

“Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos porque somos un movimiento”, agregó el colombiano en publicaciones que posteriormente fueron borradas.

Sin embargo, sus palabras llegaron a uno de los artistas más ganadores de este premio, el puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente.

El exCalle 13 criticó a J Balvin manifestando que “yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades“, prosiguió Residente, añadiendo que Blades fue “un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente“.

Finalmente, el cantante puertorriqueño hizo una ácida comparación entre la música del colombiano y un carrito de hot dog. “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, cerró.

