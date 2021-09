Dj Bitman y su nuevo disco de música para meditación: “De alguna manera soy 10 veces más hip hop que siempre”

En Ciudadano ADN conversamos con DJ Bitman, a propósito de “Infinity”, su primer álbum de música orientada a la meditación.

“Es una plataforma de música compuesta de 4 discos de 100 minutos cada uno. Son 400 minutos principalmente de meditación, pero sirve para cualquier fin en realidad”, comentó el artista nacional.

En esa misma línea DJ Bitman mencionó que “Infinity”, “es música para enfocarse en lo que sea que vayas a hacer en realidad, para relajarte, hacer yoga o trabajar”.

“Yo lo hice pensando en la meditación y había música que me gustaba, que escuchaba en Spotify y que me gustaba lo que transmitía, pero eran canciones muy cortitas. No me gustaba que fuera cambiando todo el rato, entonces decidí hacer música para mi propia meditación, y empecé a hacer canciones largas, de 10 minutos hacia arriba”, planteó.

“Infinity”, una música que sale del alma de DJ Bitman

“La meditación es un proceso súper personal, por eso digo que esta música sale de mi alma, porque directamente está conectada por lo que estoy buscando”, comentó el artista chileno.

Por otra parte el músico narró que “este proyecto partió como algo para mí, como algo personal”, y que si bien esta música es más espiritual, está lejos de dejar de lado el hip hop, la música por la que es más reconocido.

“No es que haya hecho un giro en 90 grados. Sigo siendo productor de hip hop, de todo. De alguna manera soy 10 veces más hip hop que siempre”, aseguró.