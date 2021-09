¡Atención fans! Sello discográfico filtró por error fecha de estreno de nuevo disco de Adele

La cantante británica Adele se encuentra en la palestra debido a que su sello discográfico, Sony Music, filtró por equivocación la fecha de lanzamiento de su próximo disco.

Según lo que consignó la página internacional, el álbum de la intérprete de Someone Like You podrá ser escuchado el próximo 5 de noviembre.

Cabe destacar que la publicación de la fecha fue considerada un error debido a que la información, si bien estuvo disponible por unos minutos en el sitio de Sony Music, fue dada de baja a la brevedad.

A pesar del incidente, Adele aún no confirma lo declarado fugazmente por el sello, siendo lo único seguro que este es el cuarto álbum de la cantante. Asimismo, el nombre del disco aún se desconoce, pues hasta el momento opera bajo el nombre de Adele 4.

Los primeros tres álbumes de la artistas fueron nombrados a partir de la edad que ella tenía al momento de sus respectivas grabaciones, 19, 21 y 25 , sin embargo, durante una entrevista para el programa de la cadena NBC, Saturday Night Live (SNL), Adele reveló que cambiaría la forma que tenía para titular sus obras.

En cuanto a sus discos pasados, se relacionó la inspiración de la cantante y sus creaciones con su vida privada. Para evitar que esto ocurriese con nuevas propuestas, en los papeles de su divorcio con Simon Konecki, se estipuló que Adele ya no podrá cantar sobre su relación fallida, lo anterior con la finalidad de proteger la privacidad de su ex esposo y la de su hijo de siete años, Angelo.

Es importante recordar que Adele estuvo alejada de las pantallas hasta fines de fue 2020, momento en el cual, durante SNL interpretó uno de sus hits, Rolling in the Deep, haciendo además el papel presentadora durante el estelar.