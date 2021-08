A su estilo: Mon Laferte lanzó cover de canción de Billie Eilish

Estas últimas horas Mon Laferte lanzó en redes sociales un cover de una canción de Billie Eilish.

Se trata de Wish you were gay, un tema que forma parte del álbum debut de la artista estadounidense (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) y que la cantante chilena castellanizó.

Esta canción forma parte de un nuevo proyecto de Laferte, quien estrenó Spotify Singles, que además incluye una nueva versión de su canción Flaco.

Si bien el cover de Mon Laferte a Billie Eilish ya fue estrenado por la mencionada plataforma de streaming, en YouTube será lanzada a las 14:00 horas de Chile en este enlace.

En tanto, la cantante de 38 años también ha compartido nuevas versiones de su último álbum, Seis, grabadas en vivo para sus redes sociales y que ha publicado de a poco por en sus perfiles.

Hay que recordar que, por estos días, Mon Laferte anunció que está embarazada con un video dirigido a sus seguidores en Instagram. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo”, expresó la artista que además comenzará su gira por América del norte en unos días.