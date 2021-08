Tom Morello, de Rage Against The Machine: “Algunos de mis momentos favoritos de la vida tocando rock & roll han sido en Chile”

Por estos días, Tom Morello presenta su nuevo disco, “The Atlas Underground Fire”, y en medio de la promoción de este álbum producido en plena pandemia, el guitarrista de los recordados Rage Against The Machine adelantó sus planes de regresar a Sudamérica.

En conversación exclusiva con el periodista Jorge Lagás para Radio Futuro, la que puedes revisar completa en su sitio web, el músico fue consultado sobre la posibilidad de volver a Chile junto a la banda, en el marco de su regreso a los escenarios en 2022.

“No hay nada que me gustaría más que volver a Sudamérica con Rage Against The Machine. Estoy muy agradecido de la gente de Chile, algunos de mis momentos favoritos de la vida tocando rock & roll han sido en Chile“, expresó Morello.

Agregó que “la gente es tan apasionada, se vuelven tan locos y les importa tanto todo esto, que realmente es uno de los lugares… o quizás el lugar más especial para tocar conciertos de rock en el mundo. Lo digo honestamente, no es sólo por decirlo”.

“Víctor Jara ha sido una gran inspiración para mí”

Tom Morello también recordó sus anteriores presentaciones en Santiago. La primera fue en octubre de 2010, ante casi 30 mil personas, quienes repletaron el Estado Bicentenario de La Florida en una vibrante jornada que paso a la historia como la “batalla de Santiago”.

Más cerca en el tiempo, el músico volvería a nuestro país en mayo de 2017 junto a Prophets of Rage, banda que une la sección instrumental de Rage Aganist The Machine con las voces de dos emblemas del rap como Public Enemy y Cypress Hill.

Siempre conectado con la contingencia, la situación política y la realidad social de América Latina, Tom Morello también abordó también la importancia de un artista como Víctor Jara, y detalló su visión y relación con la música de protesta en este lado del continente, a la que se siente muy conectado.

“Algo que es muy estimulante para mí como músico de protesta estadounidense es la solidaridad internacional que ustedes sienten con los músicos de protesta alrededor del planeta“, expresó el guitarrista. “Víctor Jara ha sido una gran inspiración para mí, he aprendido mucho de lo que pasó en 1973 con la intervención de la CIA en Chile y de cómo Víctor Jara es un verdadero héroe, alguien que no tuvo miedo de usar su música para tratar de cambiar el mundo. Eso es algo que trato de hacer cada día y en cada disco”.

Entre las novedades más recientes del guitarrista destaca su colaboración con Eddie Vedder y Bruce Springsteen para una versión del clásico de AC/DC, “Highway to Hell”, además del anunciado estreno de su nuevo trabajo “The Atlas Underground Fire”, que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre.

Si quieres revisar completa esta exclusiva de Radio Futuro con el guitarrista de Rage Against The Machine Tom Morello, te invitamos a revisar en detalle el trabajo del periodista Jorge Lagás en el sitio Futuro.cl.