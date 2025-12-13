Estudiantes chilenos de nivel mundial: instituto de Punta Arenas logra importante certificación internacional

Un importante hito para la educación técnico-profesional se concretó en el Instituto Don Bosco de Punta Arenas, luego de que estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones obtuvieran la certificación internacional CCST Networking (Cisco Certified Support Technician Networking), credencial reconocida a nivel mundial en el área de redes y tecnologías de la información.

El logro se enmarca en un proyecto piloto exclusivo, en el que solo cinco establecimientos educacionales de todo Chile fueron seleccionados para participar.

Gracias a becas otorgadas por la Fundación FRAD, los alumnos pudieron acceder a este proceso formativo y rendir la evaluación oficial de Cisco, una de las empresas líderes a nivel global en soluciones de conectividad.

Los estudiantes certificados son Matías Biere, Víctor Nain, Joaquín Vergara, Diego Chacón y Lucas Santana, quienes destacaron por su compromiso y dedicación, estudiando incluso fuera de su horario habitual de clases para alcanzar este objetivo.

A ellos se suma el profesor Sebastián Santana, quien obtuvo la certificación docente requerida para acompañar y guiar el proceso formativo de los jóvenes.

Desde la comunidad educativa valoraron el impacto de esta certificación, que valida conocimientos prácticos y teóricos en instalación, configuración y resolución de problemas en infraestructuras de red, bajo estándares exigidos por la industria tecnológica internacional.

¿Qué es la certificación Cisco?

La credencial CCST Networking corresponde a un nivel inicial dentro de la ruta de certificaciones Cisco, que incluye también programas como CCNA, CCNP y CCIE, ampliamente demandados en el mercado laboral.

La obtención de esta certificación no solo mejora la empleabilidad de los estudiantes, sino que también les abre nuevas oportunidades académicas y profesionales en áreas como soporte técnico, administración de redes y tecnologías digitales, tanto en Chile como en el extranjero.