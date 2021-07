Beto Cuevas sobre el presente de Chile: “Mi música, más allá de colores políticos, es para todo el mundo”

Recientemente, Beto Cuevas lanzó el videoclip de “Digan lo que digan”, cover de una de las canciones más importantes de Raphael. El artista chileno presentó este tema en clave rock, enfocado en la diversidad y en las demandas de los tiempos actuales sobre esta materia.

En conversación con Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, el exvocalista de La Ley contó que esta versión “surgió de una manera inesperada, porque la gente de una marca de vinos que represento me ofreció hacer una campaña para promover la confianza en uno mismo y me pidieron cantar el coro”.

Agregó que “entonces les dije que la quiero grabar y la termine grabando entera en Los Ángeles y quedó tan buena, que dijimos que vale la pena sacarla. Me vine a Chile y terminé haciendo el video con Nacho Rojas y estar de vuelta en mi país, que no había estado hace un año y medio, es una sensación muy linda”.

Consultado sobre si ha conversado con sus excompañeros de La Ley, el artista dijo que “no he tenido una comunicación, pero siempre deseándole lo mejor a cada uno de ellos”.

“Chile necesita cambios fundamentales”

Beto Cuevas no sólo habló de “Digan lo que digan”, sino también del presente en el país. Pese a residir en Estados Unidos, el cantautor afirmó que “sigo todo lo que está sucediendo en Chile”.

“Estamos viviendo tiempos de cambio y me parece que Chile todavía necesita ciertos cambios que son fundamentales. Por eso aprovecho la la música para abordar eso”, comentó.

Además, explicó que “el video de ‘Digan lo que digan’ es un video donde la letra de la canción adquiere un sentido de inclusión. ¿Por qué una pareja homosexual no se puede casar? Eso me parece injusto, porque tienen todo el derecho de legitimarse. Esos cambios deberían venir. Tengo mucha esperanza de que así sea”.

Sobre el presente del país, en el contexto de un año de elecciones y del funcionamiento de la Convención Constitucional, Beto Cuevas afirmó que “interpreto que Chile necesita cambios fundamentales y la gente más joven trae ideas renovadas, nuevas. Si seguimos con la mentalidad conservadora, no vamos a avanzar muy lejos”.

Finalmente, acerca de si tiene alguna preferencia por un candidato, el ex La Ley aseguró que “todavía estoy en evaluación. Prefiero escuchar un poco más los programas de Gobierno antes de lanzarme. Además nunca me he teñido de ningún color político. Soy un artista y mi música, más allá de colores políticos, es para todo el mundo”.